Schule der Löwen: Gold geht an den „essbaren Eislöffel“

Oranienburg

Glücklich halten Marten Ilgeroth (18) und Paul Müller (18) die Sieger-Plakette in die Kamera. „Wir wussten, dass unsere Idee recht stark ist“, sagt Marten Ilgeroth, der gemeinsam mit seinem Freund bei der „Schule der Löwen“, einer Aktion der Wirtschaftsjunioren Oberhavels, teilgenommen hat. „Wir hatten aber auch gehörig Respekt vor den anderen Ideen.“ Am Ende setzte sich der „Essbare Eislöffel“ beim MAZ-Voting (plus Saal-Abstimmung vom Veranstaltungsabend) mit 34 Prozent durch. Die beiden hatten die Idee entwickelt, einen essbaren Eislöffel aus Kunststoff herzustellen, der aus natürlichen Rohstoffen wie Mais gewonnen wird und zu hundert Prozent ökologisch abbaubar ist sowie von der Magensäure rückstandslos zersetzt wird. „Wir sind positiv überrascht, dass es für Platz 1 gereicht hat“, so Marten Ilgeroth.

Auch sein Kumpel war überglücklich: „Ich kann Marten nur zustimmen. Uns war klar, dass die Idee gut ist. Wir waren uns aber nicht sicher, dass wir gewinnen werden“, sagt Paul Müller. Die Schüler seien schon im Kontakt mit mehreren Laboranten und Unternehmensberatern. „Wir wollen es schaffen, in den nächsten Monaten einen Prototypen fertigzustellen und wenn möglich schon in diesem Jahr an den Markt zu gehen.“

Der zweite Platz ging an Alexander Grobosch (18) und Florian Raabe (17). Ihre selbst entwickelte App soll helfen, die Funktionen eines Hausaufgabenheftes digital zu übernehmen. „Wir haben inzwischen weiter an der App gearbeitet, jetzt steht aber erstmal das Abi im Vordergrund.“ Schließlich stehen in wenigen Wochen die ersten Prüfungen an. Mit dem 2. Platz sind die beiden Oranienburger „super glücklich. Wir haben darauf gehofft, aber nicht damit gerechnet“. Die Schule der Löwen sei für sie „eine sehr schöne Erfahrung, die wir jedem nur weiterempfehlen können“.

Bronze sicherte sich Jennifer Balzer (15): Entertainment-App – Wo kann man tanzen am Wochenende, wo kann man welchen Sport ausüben unter der Woche. Diese Fragen möchte Jennifer Balzer zukünftig von einer App beantworten. „Ich möchte gern gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren weiter an meiner Idee arbeiten. Ich freue mich umso mehr über den dritten Platz, weil ich ja ganz spontan teilgenommen habe.“

Von Sebastian Morgner