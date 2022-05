„Schule der Löwen“: Stimmen Sie für das beste Projekt ab!

Oranienburg

Nach einem Jahr Corona-Pause luden die Wirtschaftsjunioren Oberhavel am Freitagabend wieder zum Format „Schule der Löwen“ ins Oranienburger Oranienwerk ein. Sechs Ideen wurden dort von Schülerinnen und Schülern dem Publikum und vor allem der sechsköpfigen Jury vorgestellt.

Am 13. Mai wird der Sieger in Hennigsdorf im Rahmen der “Langen Nacht der Wirtschaft“ prämiert. Aus zwei verschiedenen Abstimmungen wird schlussendlich die beste Idee gekürt.

Bereits am Freitagabend konnten die anwesenden Besucherinnen und Besucher für das beste vorgestellte Projekt abstimmen. Zudem wird es über die MAZ, die auch in diesem Jahr als Medienpartner fungiert, ein Online-Voting geben. Dort können Sie, liebe Leserinnen und Leser, bis Dienstag, den 10. Mai um 18 Uhr, abstimmen. Am Ende werden beide Abstimmungen zusammengezählt und der Sieger von “Schule der Löwen 2022“ steht fest. Hauptpreis ist ein Führerschein im Wert von 1500 Euro.

Von MAZonline