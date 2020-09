Die Mittagsversorgung an der Oranienburger Waldschule liegt den Schülern und deren Eltern offenbar schwer im Magen. Eindringlich berichteten sie am Dienstag im Sozialausschuss den Stadtverordneten von den Problemen vor Ort. Kein neues Thema für die Ausschussmitglieder. So kam auch ein seit Jahren immer wieder diskutierter Vorschlag einer eigenen Essensküche für die Schulen der Stadt wieder einmal zur Sprache.