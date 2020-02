Schwarzangler flüchtet an Lehnitzschleuse vor Fischereiaufseher

Oranienburg

Diese Kontrolle hätte auch ein böses Ende nehmen können: Am Sonnabend (15. Februar) war ein Fischereiaufseher gegen 18.30 Uhr an der Lehnitzschleuse auf einem Kontrollgang. Nachdem zwei Kontrollen problemlos verliefen, näherte sich der Mann einem dritten Angler. Dieser gab dann an, seine Angelberechtigung vergessen zu haben. Während des folgenden Gespräches holte der bisher unbekannte Angler seine Angel ein und flüchtete dann unvermittelt über den Hügel in Richtung Parkplatz.

Dort lief der Angler in ein angrenzendes Wäldchen. Der Kontrolleur habe den Mann dort am Rucksack erwischt, erzählt er gegenüber der MAZ. „Dann habe ich ein Messer in seiner rechten Hand gesehen, woraufhin ich ihn losgelassen habe.“ Auch die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei konnte den Flüchtigen nicht mehr auffinden. Die Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, Ariane Feierbach, bestätigte den erfolgten Einsatz am Sonnabend. „Der Angler war flüchtig und konnte auch durch die Polizeibeamten nicht mehr ermittelt werden. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Fischwilderei wurde aufgenommen, die Ermittlungen dazu dauern an.“

Von MAZonline