Bei der Umfrage zum „Thema der Woche“ wollten die MAZ-Leser in dieser Woche von den Landtagsabgeordneten aus Oberhavel mehr über deren Visionen für die Region erfahren. Wir veröffentlichen die Antworten in den nächsten Tagen in loser Reihenfolge. Den Anfang macht der SPD-Abgeordnete Björn Lüttmann (SPD).