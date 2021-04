Schwerer Unfall mit beteiligtem Motorradfahrer in Oranienburg

Oranienburg

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 13.22 Uhr, als ein Pkw-Fahrer auf der Bernauer Straße unweit Finanzamtes in Höhe der Hausnummer 134 aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. „Der zweite Pkw-Fahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern“, so Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Ein hinter ihm fahrendes Motorrad wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt, ebenso ein dritter Pkw, der seitlich gestreift und von der Fahrerin abseits der Unfallstelle abgestellt wurde.

Insgesamt sind der Polizei bis fünf Verletzte bekannt. Dabei handelt es sich um die jeweiligen Fahrer und Beifahrer der beiden Pkw sowie um den Motorradfahrer. Allerdings seien die Verletzungen nicht lebensbedrohlich, sagte Ariane Feierbach. Fünf Rettungswagen seien zeitweise vor Ort gewesen, darüber hinaus die hauptamtlichen Feuerwehrkräfte mit zwei Einsatzfahrzeugen, ein weiterer Löschzug mit einem Fahrzeug sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen.

Die Strecke ist seit dem Unfall voll gesperrt. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten sind noch in Gange. Zur Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Der in den Unfall verwickelte VW-Touran sei mit einem automatischen Nothilfesystem ausgestattet gewesen, wodurch die Rettungskräfte unmittelbar alarmiert werden konnten, sagte die Polizeisprecherin.

Der Ort des Geschehens. Quelle: Robert Roeske

Von Marco Paetzel und Helge Treichel