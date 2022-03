Schwestern aus Schmachtenhagen haben die Tonleiter im Blut

Schmachtenhagen

Leise ist es im Haus der Familie Frehse fast nie – höchstens in tiefster Nacht, wenn die Eltern Anja und Thomas sowie ihre vier Kinder schlummern. Die zweitälteste Tochter Rebecca Nell Frehse träumt gelegentlich von ihrer Zukunft als Berufsmusikerin oder Musikschullehrerin. Die 16-Jährige hat sich erfolgreich für den Brandenburger Landesausscheid beim Wettbewerb Jugend musiziert qualifiziert, der am 24. und 25. März in Frankfurt (Oder) ausgetragen wird. 24 von 25 Punkten erreichte die Cellistin im Regionalausscheid Brandenburg-West.

Landeswettbewerb knapp verpasst

Angetreten war auch Schwester Lisann Joelle – beide werden in der Kreismusikschule in Oranienburg unterrichtet. Die zehnjährige Lisann spielt ebenfalls erfolgreich Cello. Die Jury bewertete ihre Leistung – darunter eine Darbietung der 1. Toccate von Francesco Cipriani – mit 22 Punkten. Damit hat Lisann wie ihre Schwester einen ersten Preis gewonnen, den Einzug in den Brandenburger Landeswettbewerb aufgrund der Punktzahl jedoch knapp verpasst.

Dennoch könnte das Mädchen nicht zufriedener mit dem Ausgang sein: „Einen ersten Preis zu gewinnen, war mein Ziel und das hat ja geklappt. Doch ich war auch ziemlich aufgeregt beim Vorspielen und bin nun ganz erleichtert, nicht gleich wieder auf der großen Bühne aufzutreten“, erklärt Lisann. Was sie von der Teilnahme mitnimmt, sind nicht nur der Stolz auf ihre Leistung und ein spannendes Erlebnis, sondern auch die fachkundige Jurybewertung, die ihr künftig helfen wird, ihre Fähigkeiten am Cello noch zu verbessern.

Die Schwestern im heimischen Musikzimmer in Schmachtenhagen. Quelle: Robert Roeske

Mit sechs Jahren begann sie mit dem Instrumentalunterricht. Mit Mama Anja, die selbst Geige spielt, durfte sie sich vorher schon mal ausprobieren und ein bisschen üben. Seitdem gab es immer mal Höhen und Tiefen. Doch Unlust zum Spielen währte immer nur kurz. „Wenn ich mal nicht so motiviert war, hat Papa mich angespornt und natürlich auch meine Lehrerin“, erzählt Lisann. „Wir machen keinen Druck, aber wenn man die Begabung sieht, dann wäre es schade, sie nicht zu nutzen“, sagt Thomas Frehse.

Rebecca bereitet sich auf Landeswettbewerb vor

Rebecca bereitet sich auf den Landeswettbewerb vor. Von dort aus könnte sie sich bis zum Bundesausscheid qualifizieren. „Das ist aber nicht mein erstes Ziel“, sagt die 16-Jährige bescheiden. Auch für sie ist der Wettbewerb in erster Linie eine Chance, ihre Fertigkeiten am Cello zu verbessern.

Rebecca beim Regionalausscheid in Rathenow. Quelle: Landkreis

Bei den Frehses haben alle Familienmitglieder musikalisches Talent, auch die beiden anderen Geschwister Elisa Myrielle (18) und Joshua Jairus (12). Anja und Thomas Frehse waren früher selbst Schüler der Oranienburger Musikschule. „Im Jugendkammerorchester haben wir uns kennen gelernt“, erzählt Anja Frehse lächelnd.

Dass ihre Kinder nun ebenfalls alle eines oder mehrere Instrumente spielen, freut die Eltern natürlich, auch wenn sie sagen, es sei kein Muss. „Wenn einer es nicht gewollt hätte, wäre das auch in Ordnung für uns“, sagt die Mutter. „Wir haben das locker gesehen, aber sie wollten alle, üben fast immer freiwillig und haben die Musik scheinbar im Blut. Bei uns ist es also immer ganz schön laut im Haus.“

Kein Zaubertrick gegen Lampenfieber

Gegen Lampenfieber auf der Bühne hat Rebecca keinen Zaubertrick parat. „Das vergeht meist von alleine, wenn man erst einmal angefangen hat“, weiß die 16-Jährige aus Erfahrung. Cello ist für sie ein wundervolles Instrument, das auch für sich allein wirkt und klingt, auch wenn es ein klassisches Orchesterinstrument ist.

Klavierstunden trotz langer Warteliste

Dass Lisann und Rebecca besonders talentiert sind, haben ihre Fachlehrer in der Musikschule längst erkannt. Beide erhalten im Rahmen der sogenannten Talentförderung zusätzlichen Unterricht. So durfte Lisann kürzlich mit Klavierstunden beginnen, obwohl es dafür eine lange Warteliste gibt. Zusammen mit ihrer Schwester Elisa spielt Rebecca im Jungen Märkischen Kammerorchester unter der Leitung von Fabian Enders. Regelmäßig finden Probenwochen auswärts statt. „Mir macht es Spaß, mit meinen Geschwistern zusammen zu musizieren und das Hobby zu teilen“, bekräftigt Rebecca.

Von Wiebke Wollek