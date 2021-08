Seit 28 Jahren: Spielplätze sind das Lebenswerk von Annemarie Goese-Wieland

Oranienburg

Vergnügt springen die Kinder auf kleinen Trampolinen herum, andere sausen mit einem Lachen im Gesicht die Rutsche herunter. Wiederum andere bauen fast schon kleine Kunstwerke im Buddelkasten. Spielplätze sind für Kinder- und Jugendliche ein Ort zum Wohlfühlen und Verweilen. In der Stadt Oranienburg gibt es aktuell 68 Spielplätze in städtischer Verantwortung – 34 öffentliche und 34 in den Kitas, Horten und Schulen. Annemarie Goese-Wieland kennt jeden einzelnen dieser Areale sehr genau – denn die 65-Jährige ist seit 28 Jahren in der Oranienburger Stadtverwaltung für die Spielplatzplanung und die spätere Umsetzung zuständig. Sie ist diejenige, die den Kleinen Freude bereitet, aber auch für die Sicherheit verantwortlich ist.

„Ich wurde 1993 quasi auf dem Flur zu diesem Bereich beordert. Die Stelle war vakant und wurde dann mir zugetragen“, erinnert sich die Leegebrucherin schmunzelnd. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Goese-Wieland bereits seit zwölf Jahren in der Oranienburger Stadtverwaltung. „Gelernt habe ich ursprünglich Wirtschaftskauffrau, zu Ostzeiten habe ich dann im Stahlwerk in vier Schichten gearbeitet“, blickt die 65-Jährige zurück. Aus gesundheitlichen Gründen wechselte Goese-Wieland zum damaligen Margarinewerk nach Velten und später arbeitete sie auch einige Monate als Erzieherhelferin. „Wir sind 1981 dann von Hennigsdorf nach Oranienburg gezogen und dort habe ich dann mal durch Zufall ein Schild gesehen, dass der damalige Rat der Stadt noch Mitarbeiterinnen sucht. So kam ich zur heutigen Stadtverwaltung.“

Annemarie Goese-Wieland arbeitete zunächst in der örtlichen Versorgungswirtschaft, war dort unter anderem für Straßenbeleuchtung und Müllmarken zuständig und für die Sekundärrohstoff-Annahmestellen. Die politischen Veränderungen in Deutschland gingen auch an Goese-Wieland nicht spurlos vorbei. „Natürlich hatten wir alle große Sorge um unseren Job und um unsere Zukunft. Es waren sehr unruhige Zeiten.“ 1993 folgte dann der Wechsel unter anderem zum Spielplatzressort, da sie parallel auch weiterhin für die Straßenbeleuchtung, Bewirtschaftung öffentlicher WC-Anlagen und Sondernutzungserlaubnisse für Nutzung des öffentlichen Straßenlandes verantwortlich war.

Nach der Wende viele Spielplätze gefährlich und marode

Mit der Eingemeindung der sieben Ortsteile 2003 wurde der Aufwand rund um die Spielplätze immer größer, so dass sich nach und nach der Fokus von Annemarie Goese-Wieland immer mehr auf den Neubau und die Unterhaltung der Spielplätze richtete. So wurden auch seit 2018 zusätzliche Mitarbeiter mit Neubaumaßnahmen von Spiel- und Sportanlagen sowohl im öffentlichen Raum als auch in den Kitas und Schulen betraut. „Als der Sachbereich 1993 zusätzlich dazu kam, hatten wir knapp 40 Spielplätze in städtischer Hand, viele davon mussten wir abbauen, weil sie nicht zeitgemäß waren und teilweise auch gefährlich. “ Seit 25 Jahren kümmern sich zwei Mitarbeiter vom Stadthof um die ständige Kontrolle und Begutachtung der Spielplätze. „Einmal in der Woche wird alles kontrolliert“, berichtet die Spielplatzchefin und ergänzt: „Generell bin ich sehr glücklich darüber, wie sich alles entwickelt hat, wir haben wunderschöne Spielplätze in der Stadt.“

Sicherheit steht an oberster Stelle

Um die Gefahr von Unfällen auf Spielplätzen zu minimieren, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten die Anforderungen und Vorschriften an eine Spielplatzplanung deutlich erhöht, was auch die Dicke der sogenannten Spielplatzfibeln verdeutlicht, wo alles aufgelistet ist. „Die meisten neuen Verordnungen im Spielplatzsektor machen einfach Sinn. Es gab früher vermehrt Todesfälle auf Spielplätzen bundesweit, durch die strengeren Verordnungen in diesem Bereich ist das glücklicherweise stark zurückgegangen. Ich selbst bin auch sehr penibel und pingelig beim Thema Sicherheit“, so Annemarie Goese-Wieland. Inzwischen sieht die 65-Jährige alle Spielplätze bestens aufgestellt. Im Februar 2022 geht Annemarie Goese-Wieland in Rente. „Wenn ich daran denke, werde ich schon etwas traurig und sentimental. Ich habe den besten Job der Welt und würde gerne noch länger arbeiten.

