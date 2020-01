Seit 60 Jahren TuS Sachsenhausen fest im Herzen

Sachsenhausen

Der Fußball und Gerhard Jung gehören fest zusammen. Seit seinem neunten Lebensjahr hat sich der heute 69-Jährige, der am morgigen Freitag seinen 70. Geburtstag feiert, dem runden Leder verschrieben. Ob als Spieler, Funktionär oder Schiedsrichter, der Sachsenhausener war immer eng mit dem Fußball verbunden und ist dies als Funktionär im Fußballkreis Oberhavel/Barnim noch heute. Dabei prägte vor allem ein Verein seine Vita. Seit nunmehr 60 Jahren ist Gerhard Jung Mitglied beim TuS 1896 Sachsenhausen. „Der TuS ist mein Heimatverein, ich fühle mich dort sehr wohl und sehr gut aufgehoben“, beschreibt der 69-Jährige seine Verbundenheit.

Viele Jahre arbeiteten Norbert Wrobel (l.), Steffen Midsziol (M.) und Gerhard Jung zusammen im Fußballkreis Oberhavel Quelle: Sebastian Morgner

Mit neun Jahren begann Gerhard Jung in Sachsenhausen mit dem Fußballspielen, acht Jahre später gehörte er zum Bezirksliga-Team des TuS 1896. „Leider machte mein Körper nicht so mit, ich hatte viele Verletzungen und musste demnach bereits mit 25 meine aktive Karriere beenden“, blickt Jung auf seine Anfänge zurück. Doch das frühzeitige Karriereende bedeutete nicht die Abkehr vom Fußball für Gerhard Jung, es folgten ehrenamtliche Tätigkeiten, so unter anderem 20 Jahre Abteilungsleiter Fußball in Sachsenhausen und auch als Schiedsrichter agierte Gerhard Jung sehr erfolgreich. „Ich durfte als Assistent mit Bernd Trojanowski Spiele in der DDR-Liga leiten, das war schon spannend.“ 1995 übernahm Jung im Alter von 45 Jahren den Vereinsvorsitz in Sachsenhausen, allerdings nur für zwei Jahre. „Ich durchlebte in dieser Zeit eine schwere Krebskrankheit, deswegen nahm ich mir anschließend eine Auszeit“, erklärt Jung. Es sollte sein letzte Vorstandstätigkeit beim TuS 1896 sein.

Bei vielen Veranstaltungen des Fußballkreises Oberhavel/Barnim und des Landesverbandes Brandenburg ist Gerhard Jung (hintere Reihe, 2.v.r.) ein stetiger Gast. Quelle: Knut Hagedorn

„Es gibt aber viele tolle Erinnerungen, an die ich gerne zurückdenke. So unter anderem unsere Reisen nach Polen, Tschechien oder Ungarn. Das waren schon super Geschichten, für einen eher kleineren Verein wie unseren“, blickt Gerhard Jung zurück. Auch die Stadtderbys gegen den Ortsnachbarn Eintracht Oranienburg blieben in der Erinnerung haften. „Spiele gegen die Eintracht waren schon immer absolute Derbys mit vielen Zuschauern. Das ist ja bis heute so geblieben.“

Auch Gerhard Jungs Sohn Stephan und dessen Sohn Sebastian sind begeisterte Fußballer. Quelle: Privat

Kaum zu glauben daher, dass Gerhard Jung selbst mal beim Ortsrivalen in der Verantwortung stand. Anfang des neuen Jahrtausends gehörte Jung dem Vorstand der Eintracht an. „Ich wurde damals gefragt, ob ich nicht helfen könnte. Nach meiner Auszeit hatte ich schon Lust was zu machen. Ich war dann zu Oberliga-Zeiten Sicherheitsbeauftragter bei der Eintracht, das war schon eine sehr spannende Zeit muss ich sagen.“ Allerdings geriet die Eintracht in finanzielle Schieflage und musste Insolvenz beantragen. „Ich war damals noch mit im Notvorstand, um die Nachfolge nach der Insolvenz zu regeln“, schaut Gerhard Jung zurück. Auf viel Verständnis im Umfeld seines Herzenvereines stieß das damalige Engagement beim Ortsrivalen nicht: „Es gab schon den einen oder anderen Kommentar, nicht jeder hat es verstanden. Aber ich war ja auch zu der Zeit bei der Eintracht weiterhin Mitglied beim TuS.“ Neben Tätigkeiten im Verein zeichnet sich Gerhard Jung vor allem durch ehrenamtliche Funktionen im Fußballkreis aus. Ob Staffelleiter der Frauen oder bei den Ü45-Senioren, ob als stellvertretender Vorsitzender oder Kassenwart. Gerhard Jung war im Vorstandsgremium des Fußballkreises immer präsent.

Heutzutage schaut Gerhard Jung noch viele Heimspiele der Brandenburgligamannschaft des TuS 1896 um Kapitän Andor Müller. Quelle: Robert Roeske

Vor allem seine Tätigkeit als Kassenwart beim Fußballkreis war sehr aufwendig, wie Jung bilanziert. „Das ist schon extrem zeitintensiv, da hängen extrem viele Aufgaben hinter.“ Von 2010 bis 2018 bekleidete Jung die Rolle des Kassenwartes im Fußballkreis. „Es ist einfach auch sehr schwer, passende Leute zu finden, die sich diese Aufgabe mit ans Bein binden. Leider stehen die Anwärter nicht Schlange. Das wir dann 2018 mit Paul Olschewski einen Nachfolger fanden, war ein absoluter Glücksfall“, so Gerhard Jung.

Familie Jung vom Fußballfieber erfasst

Aktuell ist der 69-Jährige stellvertretender Vorsitzender des Fußballkreises und Ehrenamtsbeauftragter. „Es ist immer wichtig, bei allem Engagement, auch den Weg für Jüngere frei zu machen. Diesen Weg gehen wir aktuell im Fußballkreis und das ist auch wichtig“, so Jung, der seine Zeit als Ehrenamtler nicht mehr ewig ausüben will. „Über vier Jahrzehnte reichen dann irgendwann auch.“ Doch auch dann dürfte der Fußball nicht weg aus dem Leben von Gerhard Jung sein. Sohn Stephan war ebenfalls lange Jahre als Funktionär aktiv, Enkel Sebastian ist als Torwart im Nachwuchsbereich des FC Energie Cottbus. Auch die Spiele seines Heimatvereines schaut Jung so oft es geht. „Dann aber nur noch die Heimspiele, die teils langen Auswärtsfahrten mache ich nicht mehr.“

Von Knut Hagedorn