Oranienburg

Ein 71-jähriger Oranienburger bemerkte in der Nacht zu Samstag, dass unbekannte Täter offenbar mittels Steinen die Seitenscheibe der Fahrertür seines PKW Opel zerstört hatten.

Der PKW wurde durch den Geschädigten gegen 12 Uhr am Vortag am Tatort in der Theodor-Neubauer-Straße in Oranienburg abgestellt. Eine Anzeige wurde aufgenommen und Spuren gesichert.

Von MAZonline