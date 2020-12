Sekundenschlaf: Senior verursacht Unfall in Germendorf

Germendorf

Ein Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (22. Dezember) um 14.37 Uhr in der Dorfstraße in Germendorf. Wie Dienstgruppenleiter Heiko Bettin auf MAZ-Nachfrage bestätigte, war dort ein 83-jähriger Mann mit seinem Nissan nach links von der Straße abgekommen und dort mit einem Straßenbaum kollidiert. „Dabei war Sekundenschlaf offenbar ursächlich für den Unfall“, so Bettin weiter.

Der Senior wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Von MAZonline