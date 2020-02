Betroffene seltener Krankheiten zusammenbringen, vor allem aber auch informieren und netzwerken – all das und noch mehr soll der Selbsthilfetag 2020 in Oranienburg am 29. Februar möglich machen. Das Motto der Veranstaltung: „Den Seltenen eine Stimme geben!“ Immerhin rund vier Millionen Betroffene gibt es deutschlandweit.