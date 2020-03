Seniorenakademie Oranienburg feiert Jubiläum

Oranienburg

Lachyoga, Tanzworkshops, Handykurse – das Angebot der Seniorenakademie ist breit gefächert. Und es kommt an. Bis zu 40 Teilnehmer konnten die Initiatoren im letzten Jahr auf den Veranstaltungen begrüßen. Das einjährige Jubiläum nutze das Team um Geschäftsführer Paul Redel, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und einen Vorgeschmack auf das Jahr 2020 zu geben.

Vom Schüler bis zum Selbstständigen kann jeder Referent werden

„Wir wollen etwas für die Bildung und Weiterbildung von Jung und Alt unter dem Dach der Volkssolidarität tun“, fasst Heidrun Szczepanski, Vorsitzende des Beirates der Seniorenakademie, die gesteckten Ziele zusammen. Und dafür wird in der Bernauer Straße 18a viel getan. „Wir bieten Einzelvorträge, Kurse und Vortragsreihen an“, umschreibt Heidrun Szczepanski das vielfältige Angebot. Auch bei den Referenten ist das Angebot breit gefächert. So gab es 2019 einen Handykurs unter dem Motto „Oma und Opa kriegen das hin“, gehalten von einer Schülerin. Auch Heike Drechlser und Gerrit Große gaben sich bereits die Ehre. „ Gerrit Große gab den Zuhörern einen Einblick hinter die Kulissen des Landtages, das hat natürlich viele interessiert“, so Martina Erdmann, Ehrenamtskoordination der Volkssolidarität. Andere Referenten sind etwa Selbstständige oder auch eine Personaltrainerin. Auch für das kommende Jahr konnte das Team wieder einiges auf die Beine stellen. Unter anderem wird Oranienburgs Baudezernent Frank Oltersdorf über Bauen in Oranienburg referieren. Auch Kurse zur Sturzprophylaxe und Veranstaltungen im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche sind geplant.

Angebote stehen allen Interessierten offen

„Die Angebote sind für alle offen, egal ob sie Mitglied in der Volkssolidarität sind oder nicht“, betont Geschäftsführer Redel. „Unsere Angebote wenden sich an ältere Menschen, sind aber offen für alle Interessierten, unabhängig vom Alter. Die Generationen sollen bei uns in Kontakt kommen.“ Neben den eigenen Angeboten arbeitet die Seniorenakademie auch erfolgreich mit der Kreisvolkshochschule und dem Regine-Hildebrandt-Haus zusammen. „Gern dürfen sich Interessierte auch als Referenten bei uns melden“, so Heidrun Szczepanski.

Stadt unterstützt die Akademie

Finanziert wird die Seniorenakademie unter anderem mit Fördermitteln der Stadt Oranienburg. „Wir danken der Stadt sehr dafür, dass sie das Entstehen der Seniorenakademie von Beginn an unterstützt hat“, so Paul Redel. Für einige Kurse und Veranstaltungen fällt ein geringer Teilnehmerbeitrag an.Weiterhin wird die Volkssolidarität mit einer jährlichen Spendensammlung unterstützt. Auch vom 2. März bis zum 2. Mai sind wieder ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler in ganz Brandenburg unterwegs, um möglichst viele Spenden für die Unterstützung von sozialen Projekten zu erhalten. Sie sind mit einem Ausweis der Volkssolidarität und einer Sammelliste ausgestattet.

Wer sich für die Angebote der Seniorenakademie interessiert, kann sich über die aktuellen Broschüren oder auf der Internetseite der Volkssolidarität informieren. Telefonisch kann man unter 03301/60 04 016 Kontakt aufnehmen.

Von Stefanie Fechner