Seniorin aus Fürstenberg übergibt in Oranienburg Geld an Betrüger – jetzt ermittelt die Polizei

Fürstenberg

Ein vermeintlicher Polizist aus Neustrelitz kontaktierte am Dienstag (22. Februar) gegen 13.45 Uhr eine 82-jährige Fürstenbergerin und erklärte am Telefon, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht hätte. Dabei sollen Unfallbeteiligte verletzt worden sein. „Um eine Haft abzuwenden müsste eine Zahlung in Höhe von 11 000 Euro getätigt werden“, erläuterte Polizeisprecherin Christin Knospe die Masche des Täters.

Fürstenbergerin übergibt Geld auf Parkplatz in Oranienburg

Mit einem bislang Unbekannten traf sie sich gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz nahe des Schloßplatzes in Oranienburg und übergab die geforderte Summe. Im Nachhinein kam der 82-Jährigen der Sachverhalt komisch vor und sie erstattete am Mittwoch Anzeige wegen Betruges bei der Polizei.

Von MAZonline