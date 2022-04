Seniorin in Birkenwerder bestohlen: Polizei sucht Täter mit Bildern

Birkenwerder

Am 30. November des letzten Jahres wurde einer 82-jährigen Frau beim Einkaufen in Birkenwerder von einem bisher unbekannten Täter die Geldbörse gestohlen. Noch am selben Tag gegen 12.45 Uhr versuchte der Unbekannte, in einer Filiale der Sparkasse in der Bernauer Straße in Oranienburg einen größeren Geldbetrag vom Konto der Frau abzuheben.

Die Kriminalpolizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Mann. Quelle: PD Nord

Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer kennt diesen Mann?

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem auf dem Foto abgebildeten Mann. Wer Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03301/8510 in der Polizeiinspektion Oberhavel oder in jeder anderen Polizeidienststelle

Von MAZonline