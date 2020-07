Oranienburg

Nach der Vergewaltigung einer 27-jährigen Joggerin in Kleinmachnow ist es in der Region erneut zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Am Schlossufer in Oranienburg soll eine 35-Jährige von einem Mann sexuell angegriffen worden sein. Damit liegt der Tatort nur 50 Kilometer von Kleinmachnow entfernt.

Nach MAZ-Informationen soll es zwischen 21 und 21.30 Uhr zu dem Vorfall gekommen sein. Nachdem das Opfer diesen um 22.15 Uhr bei der Polizei gemeldet hatte, leiteten die Beamten eine Großfahndung ein. Der Bereich um den Tatort wurde großflächig abgesperrt. Spürhunde und Helikopter waren im Einsatz. Bislang konnte der Täter allerdings nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung.

Zusammenhang zu Kleinmachnow ?

Die Frau habe sich auf dem Heimweg unweit des Oranienburger Schlosses auf eine Bank gesetzt, hieß es von der Polizei. Dort habe sie ein Mann festgehalten. Die Frau hat nach eigenen Angaben mehrfach laut um Hilfe geschrien – vergebens.

Ob es einen Zusammenhang zu der Vergewaltigung bei Kleinmachnow am Sonntagabend gibt, ist offen. Auch in diesem Fall ist der mutmaßliche Täter weiter flüchtig. Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach dem Mann, der auch für ähnliche Übergriffe in Berlin verantwortlich sein könnte.

