Oranienburg

Zu einem Balkonbrand kam es am Dienstag (31. Dezember) gegen 17.10 Uhr in der Robert-Koch-Straße in Oranienburg. Nach Auskunft der Polizei wollte dort der Bewohner einer Einrichtung für altersgerechtes Wohnen auf einem Balkon offensichtlich Pyrotechnik zünden. Dabei geriet ein Stuhl in Brand.

Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzte sich der Bewohner leicht und trug Brandverletzungen davon. Er wurde in das nahe gelegene Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte gelöscht werden, der Balkon und ein kleiner Teil der Fassade wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die angrenzende Wohnung blieb jedoch bewohnbar.

Von MAZonline