Oberhavel trauert um Manfred Stolpe: Wie am Montag bekannt wurde, verstarb in der Nacht zu Sonntag der erste Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Manfred Stolpe, im Alter von 83 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. In Oberhavel ist die Trauer über den Tod des einstigen Landesvaters groß.