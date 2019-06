Singen in der Mittagspause

Oranienburg Oranienburg - Singen in der Mittagspause Im Kulturraum des Oranienwerkes wird einmal in der Woche mitten am Tag gesungen. Die Frauen und Männer tun dies aus reiner Freude. Jetzt ist erstmal Sommerpause.

Singen in der Mittagspause im Oranienwerk in Oranienburg – das Angebot kommt an. Quelle: FOTOS: Ulrike Gawande