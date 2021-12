Oberhavel

Am Silvesterwochenende ein ausgiebiges Frühstück! Was gibt es Schöneres, als das neue Jahr so zu starten? Für viele Menschen gehört es einfach dazu: Frische warme Brötchen auf dem Frühstückstisch. Doch Neujahr ist ein gesetzlicher Feiertag. Was heißt das für die Öffnungszeiten von Bäckereien in Oberhavel?

Die MAZ hat sich zwischen Hennigsdorf und Kremmen umgehört und bei den Bäckern nachgefragt. Dabei zeigte sich: Wer am Neujahrstag frische Brötchen kaufen möchte, wird lange suchen. Die Bäckerbetriebe bleiben am 1.1. geschlossen. Am Sonntag gibt es dann aber in einigen Orten wieder frische Brötchen zu kaufen.

In Hennigsdorf hat der Backshop Kuhnert, der von der Bäckerei Plentz beliefert wird, am 31.12. von 5.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Am Wochenende hat er geschlossen und dann erst wieder am Montag frische Backware im Angebot.

In Velten bekommt man im Haus des Brotes der Bäckerei Plentz am 31.12. von 5 Uhr bis 13 Uhr frische Backwaren. Die Bäckerei öffnet dann ebenfalls erst wieder am Montag.

Die Bäckerei Thonke in Hohen Neuendorf hat am 31.12. von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet, außerdem am Sonntag, den 2. 1. von 7 Uhr bis 11 Uhr. Die Bäckerei und Konditorei Heide in der Schönfließer Str. 49 am Freitag, den 31.1. von 6 Uhr bis 11 Uhr und am Sonntag von 7 Uhr bis 11 Uhr. Im Stadtteil Borgsdorf hat die Grünlers Backstube im Pflanzen-Kölle Gartencenter am 31.12. von 7.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.

In Leegebruch hat die Bäckerei und Konditorei Joachim am 31.12. von 6.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Am Wochenende hat sie geschlossen. Im Rewe-Markt bekommt man außerdem am letzten Tag des Jahres bei der Brotmeisterei Steinecke von 7 Uhr bis 16 Uhr frische Brötchen und andere Backwaren.

In Kremmen hat der Hofladen vom Spargelhof Kremmen sowohl am 31.12. und am 1. Januar geschlossen, dafür aber am Sonntag von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Backwaren bekommt man in Kremmen außerdem am 31.12. im Klubhaus der Bäckerei Plentz von 6 Uhr bis 13 Uhr.

Die Holzofenbäckerei Plentz in Oberkrämer im Ortsteil Schwante hat am 31.12. von 6 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

In Germendorf bekommt man in der Filiale der Bäckerei Plentz im Globus Baumarkt von 7 Uhr bis 14 Uhr Brötchen.

In Oranienburg haben die drei Filialen der Bäckerei Plentz am 31.12. im Oranienpark von 7 Uhr bis 18 Uhr, im Caféhaus von 6 Uhr bis 13 Uhr und in der Bernauer Straße von 6 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.Grünlers Backstube in der Berliner Str. 209 hat am 31.Dezember von 6 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Der Backshop Weiße Stadt hat ebenfalls von 6 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.

Von Franziska von Werder