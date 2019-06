Oranienburg

Bombenentschärfung in Oranienburg. Im MAZ-Liveticker halten wir Sie über den aktuellen Strand auf dem Laufenden. Zwei Bomben, – zwei 250-kg-Bomben amerikanischer Bauart – werden am heutigen Donnerstag (13. Juni 2019) in der Oranienburger Lehnitzstraße entschärft.

MAZ-Liveticker: Bis 8 Uhr muss der Sperrkreis geräumt sein

+++7.25 Uhr Uhr+++

Einen schönen, guten Morgen wünscht die MAZ-Redaktion. In Oranienburg werden heute zwei Bomben entschärft – Nummer 204. und 205. Für die Bombenentschärfung wird am heutigen Donnerstag ab 8 Uhr ein Sperrkreis mit einem Radius von rund 1000 Metern eingerichtet, der bis zur Freigabe nicht mehr betreten werden darf.

Von Sebastian Morgner