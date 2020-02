Oranienburg

Heute werden in Oranienburg eine Bombe und mehrere Handgranaten entschärft. „Der Sperrbereich steht“, so Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. „Jetzt findet per Drohne die Kontrolle statt.“

Keine 40 Minuten später gab es bereits grünes Licht: Die Kontrolle des Bereiches (betroffen sind 33 Personen und 40 Gewerbebetriebe) sei inzwischen erfolgreich abgeschlossen, so dass „wir grünes Licht an den Sprengmeister geben konnten“, so Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer.

Alles im Griff: Der Sperrkreis ist frei. Quelle: Treichel

Die nun anstehende Entschärfung der 150-kg-Bombe wird voraussichtlich anderthalb bis zwei Stunden in Anspruch nehmen.

Im Anschluss werden vor Ort noch gleich mehrere Panzergranaten gesprengt, voraussichtlich gegen 13 Uhr. Nach einer Nachkontrolle kann der Sperrbereich voraussichtlich gegen 14 Uhr wieder aufgehoben werden.

Von Sebastian Morgner