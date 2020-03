So lief die Pressekonferenz des Kreises zur Schließung von Schulen und Kitas ab kommenden Mittwoch

Obverhavel

Die Kindertagesstätten und Schulen im Landkreis Oberhavel bleiben an dem kommenden Mittwoch, 18. März, geschlossen. Darüber hat Ludger Weskamp am Freitag in einem Pressegespräch informiert. Wie der Landrat sagte, sei dies in einer Gesprächsrunde mit den Bürgermeistern der Kommunen und dem Amtsdirektor des Amtes Gransee und Gemeinden so besprochen worden. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es eine einheitliche Regelung für den Kreis geben müsse.

Betreuungsangebote für Kinder von Eltern in kritischen Bereichen

Für Sonnabend, 14. März, kündigte der Ludger Weskamp eine weitere Gesprächsrunde mit den Verwaltungschef der Kommunen in Oranienburg an. Dann solle erörtert werden, welche Betreuungsangebote jenen Eltern unterbreitet werden können, die in kritischen Bereichen der Infrastruktur beschäftigt sind. Dazu zähle medizinisches Personal, aber auch Angehörige der Feuerwehr und der Polizei. Über ausgewählte Betreuungseinrichtungen, wer diese nutzen könne, wie lange Kitas und Schulen geschlossen bleiben sollen sowie weitere Ergebnisse der Beratung des Kreises mit den Verwaltungschef der Kommunen werde am Sonnabend nach der Zusammenkunft, die für 15 Uhr angesetzt ist, zeitnah informiert.

Städte und Gemeinden wollen für Ordnung und Sicherheit sorgen

Im Namen der Verwaltungschefs der Oberhavel-Kommunen sagte Ines Hübner, dass Städte und Gemeinde alles unternehmen werden, um Ordnung und Sicherheit sowie die medizinische Betreuung und die Grundversorgung der Bürger zu gewährleisten. Dazu, so die Bürgermeisterin der Stadt Velten, stünden die Verwaltungen in einem ständigen Kontakt miteinander. Es sei wichtig, dass niemand im Alleingang vorpresche, sondern alle Maßnahmen miteinander abgesprochen werden.

Ein zweiter Infizierter im Landkreis

Wie Amtsarzt Christian Schulze bestätigte, gebe es in Oberhavel seit Freitag eine zweite Person, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert ist. Dabei handele es sich um einen 39-Jährigen aus Liebenwalde. Es gehe ihm den Umständen entsprechend. Es gebe inzwischen einen vollständigen Überblick über die entsprechenden Kontaktpersonen. Laut Christian Schulze gebe es schon die ganze Woche über zahlreiche Anfragen über das vom Kreis eingerichtete Info-Telefon – bis zu 200 Anrufe täglich. In diesem Zusammenhang sprach der Amtsarzt den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes des Kreises ein großes Lob für dessen Einsatzbereitschaft aus.

Bei Zusammenkünften im Kreistagssaal wird die Sitzungsordnung künftig luftiger gestaltet. Quelle: Robert Roeske

„Wir empfehlen, keine Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen mehr durchzuführen“, sagte Landrat Weskamp mit Blick auf die von ihm bereits am Donnerstag erlassenen Allgemeinverfügung. Aber auch bei weniger als 100 Teilnehmern müssten stets Einzelfallentscheidungen getroffen werden. Dabei seien solche Dinge wie die Art der Veranstaltung oder auch die Größe und Beschaffenheit des Veranstaltungsortes zu berücksichtigen. Das gelte selbstverständlich auch für Termine wie die Kreistagssitzung am Mittwoch kommender Woche. Sie bislang noch nicht abgesagt, aber das könne sich auch bis zum Veranstaltungstag noch ändern.

Info-Telefon des Kreises auch am Wochenende geschaltet

Das Info-Telefon des Kreises, so bestätigte Christian Schulze, werde auch an diesem Wochenende weiter geschaltet sein. Der Amtsarzt bat jedoch darum, die Leitung nicht mit Anfragen zur Betreuung von Schul- und Kitakindern zu blockieren. Dazu werde es, wie bereits erwähnt, am Sonnabendabend gesonderte Informationen geben. Das Info-Telefon solle medizinischen Fragen vorbehalten bleiben. „Selbstverständlich bieten wir, wenn die entsprechenden Festlegungen getroffen sind, allen Eltern Beratung und Information anbieten“, versicherte die Dezernentin für Bildung, Jugend und Gesundheit, Kerstin Niendorf.

Lob für die Mehrzahl der Bevölkerung

Lob gab es vom Landrat und den Verwaltungschef der Kommunen dafür, dass es unter der Bevölkerung offensichtlich sehr viel Verständnis für Maßnahmen geben, die der Gefahrenabwehr beziehungsweise der Eindämmung der Gefahren, die von dem Corona-Virus ausgehen, dienen. Das müsse auch weiter so bleiben, um die Situation meistern zu können.

Von Bert Wittke