So reagiert die Turm-Erlebniscity auf die bevorstehende Schließung

Die ab dem 2. November greifenden neuen Richtlinien seitens der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus treffen auch die Freizeiteinrichtungen in Oranienburg hart. Der Tier- und Freizeitpark Germendorf, die Turm-Erlebniscity und auch das Kino in der Berliner Straße – alle müssen ab Montag abermals schließen.

Mitarbeiter müssen bei Schließung erneut in Kurzarbeit

Auch in der Turm-Erlebniscity rechnet man mit einer Schließung ab Montag. „Wir warten zunächst die bindende Verordnung der Brandenburger Landesregierung am Freitag ab, es sieht aber alles danach aus, dass wir ab Montag erneut schließen müssen“, blickt Turm-Geschäftsführer Kay Duberow voraus. Sollte dieser Fall eintreten, müsste ein Großteil der Belegschaft erneut in Kurzarbeit gehen und das gesamte Gebäude wird wieder auf Sparbetrieb heruntergefahren. „Wir werden dann wieder Energiesparen, so gut es geht. Sollte auch uns die neue Verordnung betreffen, werden am Montag noch abschließende Aufräum-, Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten durchgeführt“, so Kay Duberow.

Kay Duberow hofft auf Öffnung im Dezember

Allerdings kann der Turm-Geschäftsführer die anstehende Schließung nicht gänzlich nachvollziehen: „Ich wünsche mir da eine größere Differenzierung. Bade- und Saunalandschaften sind bei weitem keine Übertragungsherde, ganz im Gegenteil. Ich hätte mir da mehr Mut von den Entscheidungsträgern gewünscht. Wir haben in den vergangenen Monaten bewiesen, das weder im Bad noch in der Sauna erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht.“ Vor allem hofft Kay Duberow, dass die Schließungen nur für den November gelten. „Es wurde ja angekündigt, das man alle zwei Wochen die Lage neu bewerten will. Dahingehend hoffe ich auch, das man sich genaustens auch alle Branchen anschaut und differenziert bewertet. Zudem muss nun geklärt werden, wie es mit dem Schulsport und Schulschwimmen weitergeht, die bei uns stattfinden.“

Turm-Erlebniscity bis einschließlich Sonntag noch geöffnet

Bis einschließlich Sonntag wird die Turm-Erlebniscity aber noch geöffnet haben. „Wer noch mal unsere Saunen, die Badeeinrichtungen oder unsere Bowlingbahn besuchen möchte, ist herzlichst eingeladen“, so Kay Duberow. Das Erlebnisbad ist am Wochenende bis 20 Uhr geöffnet, die Saunalandschaft sogar bis 22 Uhr.

