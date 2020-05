Sondersitzung zur Haushaltssperre: Laptop-Aufkleber sorgt für Abbruch

Oranienburg

Ursprünglich wollten die Stadtverordneten am vergangenen Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung des Finanzausschusses über die Mitte April für Oranienburg verhängte Haushaltssperre sprechen. Eingebracht hatte den Antrag für die Sondersitzung die Linken-Fraktion, um ein Bild „über den Stand und die Entwicklung der Kommunalfinanzen unter den Bedingungen der Corona-Krise zu erhalten, Schlussfolgerungen und Konsequenzen beraten zu können“, wie es hieß. 18 Uhr fanden sich die Ausschussmitglieder somit am Donnerstag in der MBS-Arena ein. Zu einer Beratung über Oranienburgs Finanzen kam es jedoch nicht. Nach wenigen Minuten war die Sitzung bereits beendet. Der Auslöser: Differenzen über den Umgang mit einem Aufkleber, der auf dem Laptop des Linken-Abgeordneten, Enrico Geißler, prangte.

Stein des Anstoßes: Ein Aufkleber auf dem Rechner von Enrico Geißler (hier bei der letzten Stadtverordnetenversammlung). Quelle: Robert Roeske

So wies der Ausschussvorsitzende, Ingo Schmidt ( AfD), Geißler zum Sitzungsbeginn in Form eines Ordnungsrufes darauf hin, seinen Aufkleber mit dem Slogan „FCKAFD“ (Fuck AfD) auf seinem Rechner für den Zeitraum der Sitzung zu bedecken. Diese Form der Beleidigung sei in diesem Rahmen nicht akzeptabel, erklärte Schmidt nach der Sitzung in einer Pressemitteilung, und bezog sich dabei auf §9 (4) der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung. Da Geißler die Aufforderung ebenso wie zwei weitere Ordnungsrufe ignorierte, forderte Schmidt ihn schließlich dazu auf, den Raum zu verlassen. Da der Linken-Abgeordnete auch dem nicht nachkam, brach Ingo Schmidt die Sitzung schließlich wenige Minuten nach 18 Uhr ab. Der Ausschussvorsitzende erinnerte daran, dass es einen ähnlichen Vorfall bereits in einer Sitzung des Sozialausschusses gegeben habe, bei der Enrico Geißler durch dessen Vorsitzende, Gabriele Schiebe ( CDU) auf das Abdecken des Aufklebers hingewiesen worden sei.

Ingo Schmidt (AfD) leitet den Finanzausschuss als deren Vorsitzender. Quelle: Enrico Kugler

Geißler selbst versteht die ganze Aufregung nicht: „Ich kann mir schon vorstellen, dass dem Ausschussvorsitzenden der Aufkleber nicht gefällt. Aber wir sitzen da in einer riesigen Turnhalle und sprechen über einen kleinen Aufkleber, den sehr viele Menschen haben. Ich drücke damit meine Meinung aus und es handelt sich dabei um kein verbotenes, verfassungsfeindliches Kennzeichen oder ähnliches. Es gibt daher überhaupt keine Grundlage, den Aufkleber zu verbieten“, sagt er. „Dem Versuch, mir meine Meinung verbieten zu wollen, ausgerechnet von der AfD, konnte ich nicht nachgeben“, erklärt er seine Reaktion bei der Sitzung. Der Aufkleber selbst stamme noch aus Wahlkampfzeiten im Vorjahr, „übrigens von der Partei „Die Partei““.

Wie schon bei der letzten Stadtverordnetenversammlung (Foto) wurde in der MBS-Arena der Turm-Erlebniscity getagt – mit reichlich Sicherheitsabstand. Quelle: Robert Roeske

Ob bei dem Abbruch der Sitzung alles mit rechten Dingen zuging, wird nun vom Hauptamt der Stadtverwaltung überprüft. „Ob das alles korrekt gelaufen ist, ist noch nicht abschließend rechtlich geklärt“, sagt der Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann ( SPD), der bei der Sitzung auch selbst anwesend war. „Es sollen alle auf politischer Ebene diskutieren und sagen, was im Rahmen des Gesetzes möglich ist. Parteien- oder Antiparteienwerbung jedoch hat weder in der Stadtverordnetenversammlung noch in den Ausschüssen etwas zu suchen. Politische Clownerie gehört auf die Straße. Dafür ist die Sache, in der solch ein Ausschuss zusammenkommt, viel zu wichtig. Solch ein Vorfall beschädigt die Würde des Hauses“, appelliert Blettermann an die Abgeordneten für eine Rückkehr zur sachorientierten Arbeit. Zudem kündigte er an, im Anschluss an die Rechtsüberprüfung die entstandene Kostennote für den Sitzungsabbruch dem Verursacher zustellen lassen zu wollen.

