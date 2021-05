 Sonntagsmatinée „Jazz and more“ im Oranienwerk startet wieder

Oranienburg

Am 3. November 2019 fand das letzte Konzert der beliebten Jazzreihe „Jazz and more“im Oranienwerk statt. Weder die Akteure noch die begeisterten Zuhörer ahnten damals,dass 1 ½ Jahre vergehen würden, bis das jazzige Sonntagsvergnügen eine Fortsetzung findendarf. Am 13. Juni 2021 ist es ab 11 Uhr (Konzertbeginn 12 Uhr) wieder soweit – Lisa Spannemann (voc) und Wenzel Benn (sax), die sicher viele Oranienburger/innen noch aus ihrer früheren Formation „Ohne Zusätze“ in bester Erinnerung haben, werden bei diesem Konzert durchden Gitarristen Thomas Kiesner zum aktuellen Jazz-Trio „Lazzig“ komplettiert.

Damit wird das erste der 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Konzerte nachgeholt. Am 12.September 2021 soll dann auch das Konzert von Lukas Natschinski und der Jazzlegende Uschi Brüning, die dann auch aus ihrer spannenden Autobiografie lesen wird, folgen. Viele haben ja für die vor über einem Jahr geplante Veranstaltung schon Karten erworben, die wie angekündigt dafür ihre Gültigkeit behalten werden. Nun aber erst einmal zum Konzert am 13. Juni: Oranienburgs ehemaliger Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke hat die Band schon bei verschiedenen Gelegenheiten gehört und freut sich unbändig darauf, die jungen Musiker im Oranienwerk präsentieren zu dürfen: „Mit ihrer Professionalität, Spielfreude und dem feinen Gespür für groovenden Jazz wird ’Lazzig’ das Oranienburger Publikum verzaubern!“, ist sich Laesicke sicher.

Tickets ab sofort verfügbar

Dabei können sich die Zuhörer, deren Zahl wegen der Corona-Schutzbestimmungen begrenzt werden muss, auf ein breites Repertoire vom Bossa Nova über Jazz-Rock und bekannte Jazzstandards bis hin zu zeitgenössischen Stücken, die auch aus der eigenen Feder der Musiker/innen stammen, freuen. „Wegen der beschränkten Zahl der Eintrittskarten empfiehlt es sich, schnellstens Tickets bei eventim für 18 Euro zu buchen, um sich nicht ärgern zu müssen, dass man zu spät war, weil damit zu rechnen ist, dass viele das Bedürfnis haben werden, sich nach der langen Zeit ohne Livekonzerte wieder dieses Vergnügen zu gönnen, das kein Livestream bieten kann !“, vermutet Hans-Joachim Laesicke.

Allerdings machen es die gegenwärtigen Corona-Schutzvorschriften erforderlich, dass neben der Eintrittskarte auch eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Schnelltest, die nicht älter als 24 Stunden sein darf, vorgelegt werden muss, um das Konzert besuchen zu dürfen, falls bis dahin nicht bereits neue Regeln gelten.

Von MAZonline