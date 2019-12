Sorge um den Datenschutz: Oranienburgerin erhebt Vorwürfe gegen Landkreis

Oberhavel

Aus allen Wolken fiel vor wenigen Wochen eine Oranienburgerin, als sich plötzlich aus heiterem Himmel mehrere, teils völlig Fremde, bei ihr meldeten. Wie sich herausstellte, waren zuvor von einer Mitarbeiterin des Landkreises Oberhavel die personenbezogenen Daten sowie Inhalte von der jungen Frau an den Landkreis gerichteter Anliegen widerrechtlich und ohne den Datenschutz der personenbezogenen Informationen zu wahren, weitergeleitet worden. „Ich weiß von bis zu sieben Personen, an die meine Informationen geschickt wurden. Warum, kann mir bis heute niemand sagen und ist mir auch unerklärlich“, sagt die Oranienburgerin, die sich „nun fragt, wie sicher meine und die persönlichen Daten aller Oberhaveler im Landratsamt wohl sind.“

Sie meldete den Fall beim Datenschutzbeauftragten des Landkreises, mit dem sie anschließend zu einem Gespräch zusammen kam. Der Fall werde aktuell beim Kreis untersucht. Bis Ende Dezember sei ihr eine Rückmeldung dazu in Aussicht gestellt worden, sagt sie im MAZ-Gespräch.

Datenschutzbeauftragter bestätigt drei Vorfälle im vierten Quartal 2019

Der Landkreis selbst bestätigt auf MAZ-Nachfrage, dass der Datenschutzbeauftragte des Landkreises Oberhavel im vierten Quartal 2019 von drei Datenschutzverstößen Kenntnis erhalten habe, die auch an die entsprechende Aufsichtsbehörde, sprich die Landesdatenschutzbeauftragte, gemeldet worden seien. Konkrete Sachverhalte könnten aufgrund strafrechtlicher Vorschriften, Angaben über einzelne Vorgänge aus datenschutzrechtlichen Gründen jedoch nicht mitgeteilt werden.

Grundsätzlich sind alle Mitglieder des Kreistages und alle Beschäftigten des Landkreises Oberhavel insbesondere zur Einhaltung datenschutzrechtlicher als auch strafrechtlicher Vorschriften verpflichtet, erklärt Kreissprecherin Constanze Gatzke. Um diese Vorschriften adäquat umzusetzen, werden die Landkreisbeschäftigten zu Datenschutz-Grundverordnung und Brandenburgischem Datenschutzgesetz geschult. Dafür werden interne computerbasierte Trainings, Inhouse-Schulungen und auch auswärtige Bildungsveranstaltungen genutzt. Zudem werden für spezielle Themenbereiche weiterführende Schulungen, so unter anderem zu besonderen Geheimhaltungspflichten und bereichsspezifischen Vorschriften wie dem Sozialgeheimnis und dem Sozialdatenschutz, über einen externen Bildungsträger als auch den behördlichen Datenschutzbeauftragten durchgeführt.

Landesdatenschutzbeauftragte inzwischen eingeschaltet

„Dennoch können in einer Verwaltung, in der mehr als 1 000 Menschen arbeiten, Fehler passieren“, räumt Constanze Gatzke ein. „Auch Datenschutzpannen sind nicht ausgeschlossen.“ Diese würden jedoch sehr ernst genommen. Betroffene Personen können sich jederzeit zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und im Zusammenhang mit der DSGVO stehenden Fragen an den Datenschutzbeauftragten wenden.

Wie die Oranienburgerin im MAZ-Gespräch berichtet, habe Brandenburgs Landesbeauftragte für Datenschutz sie inzwischen kontaktiert. Am Dienstag habe es ein Telefonat gegeben, „sie ermittelt in dem Fall“. Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist möglicherweise auch Thema in der Fortsetzung der heutigen Kreistagssitzung vom 4. Dezember. Insgesamt 13 Tagesordnungspunkte werden dann ab 17 Uhr debattiert.

