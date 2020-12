Spannender als jeder Krimi: Neue Wache für Zehlendorf

Oranienburg

Als Dirk Blettermann ( SPD) in seiner Funktion als Vorsitzender um 17 Uhr die Stadtverordnetenversammlung offiziell eröffnete, war zwar allen bewusst, dass die Themenlage eine kontroverse und diskutable Sitzung bringen wird. Doch was in den anschließenden fünf Stunden passierte, dürfte denkwürdig für das politische Handeln und Wirken der Stadt Oranienburg gewesen sein. Ganze acht von eigentlich 52 anberaumten Themen wurden abgearbeitet, so dass eine Fortsetzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember (17 Uhr) nötig ist. Zwei wegweisende Entscheidungen wurden dennoch gefällt, die das politische Oranienburg noch lange beschäftigen dürfte. Zum einen wurde die Einsetzung eines Feuerwehrausschusses beschlossen und die Ortsfeuerwehr aus Zehlendorf erhält nun doch eine neue Wache.

Neuer Ausschuss zum Thema Feuerwehr beschlossen

Top-Thema der Stadtverordnetenversammlung war die von der Stadtverwaltung angedachte Zusammenlegung der drei Ortsfeuerwehren aus Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf, um zukunftsorientiert die Kräfte des Brand- und Gefahrenschutzes der Stadt Oranienburg zu optimieren. Vor allem die Feuerwehr aus Zehlendorf wehrt sich seit Monaten vehement gegen diese Ideen und pocht auf einen Neubau einer Feuerwehrwache im Ort. Auch am Montagabend waren wieder einige Mitglieder der Zehlendorfer Ortsfeuerwehr vor Ort und demonstrierten vor dem Kreistagssaal für ihr Anliegen. Um dieser Thematik mehr Raum für Diskussionen zu schaffen, wurde ein separater Ausschuss zum Thema Feuerwehr ins Spiel gebracht, der am Montagabend auch von den Stadtverordneten mit deutlicher Mehrheit beschlossen wurde.

Anzeige

Die jetzige Wache in Zehlendorf. Quelle: Knut Hagedorn

Anschließend gab es jedoch sofort die erste Watschn für die Stadtverwaltung. Denn der vom Ortsbeirat Zehlendorf eingebrachte Antrag zum Neubau einer Feuerwehrwache wurde von den Stadtverordneten nicht in den wenige Minuten zuvor gegründeten Feuerwehrausschuss verlegt, sondern blieb auf der Tagesordnung. „Mit dieser Entscheidung war eigentlich der Feuerwehrausschuss nach nur wenigen Minuten schon wieder völlig überflüssig“, bemerkte Jens Pamperin, stellvertretender Stadtbrandmeister Oranienburgs. Zumal dieser Antrag ursprünglich gar nicht mehr auf der Tagesordnung stand, erst durch einen Antrag von Enrico Geißler ( Die Linke) wieder aufgenommen wurde. Nach langen und teils hitzigen Debatten beschlossen dann die Stadtverordneten kurz vor 22 Uhr mit deutlicher Mehrheit den Neubau einer Feuerwehrwache in Zehlendorf. Sehr zur Freude der Zehlendorfer Kameraden. „Das war spannender als jeder Tatort. Bei uns überwiegt natürlich die Freude, wir hätten damit nicht gerechnet“, zeigte sich Zehlendorfs Ortsvorsteherin Heike Bartel begeistert.

Kritische Stimmen zum positiven Zehlendorfer Entscheid

Doch es gab auch kritische Stimmen zum nun endgültig festgezurrten Bauprojekt, welches rund 1,2 Millionen Euro kosten soll. „Ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen, denn nur durch eine neue Wache ist die Rufbereitschaft nicht höher. Was nützt mir eine neue Wache, wenn aber keiner rausfahren kann im Ernstfall, weil einfach das Personal fehlt“, mahnt FDP-Fraktionschef Daniel Langhoff, der zudem anmerkt, dass es eine deutliche Belastung des Haushaltes darstellt. Oranienburgs Stadtoberhaupt Alexander Laesicke kommentierte die Entscheidung folgendermaßen: „Ich bedauere, dass das Thema nun nicht wie gedacht im eigens dafür gegründeten Ausschuss ausführlich behandelt wird. Gleichwohl ist die Entscheidung der Stadtverordneten zu respektieren, wir werden damit umgehen und entsprechende Konzepte erarbeiten.“ Auch Jens Pamperin kann die Entscheidung nicht verstehen: „Ein Neubau in Zehlendorf löst das Problem nicht und es muss trotzdem eine neue Wache her. Für den Oranienburger Brandschutz spielt die Zehlendorfer Feuerwehr schlichtweg keine Rolle, weil das Personal und so die Tagesbereitschaft fehlt und das sage ich völlig wertfrei.“

Von Knut Hagedorn