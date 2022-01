Spaßbad mit Perücke und Delfin: Mitglieder von „Frostis Funcrew“ baden in der eiskalten Havel an

Oranienburg

Ein kurzes „Eins, zwei, drei“, dann folgt ein Platschen und die drei Frostis sind in der Havel verschwunden. Nein, das ist keine Rückblende auf die warmen Tage des vergangenen Sommers, sondern eine auf Sonnabend, den 8. Januar 2022. Mit blonden Perücken und – in Ermangelung der mit deutschem Badespaß verbundenen typisch gelben Gummiente – einem blauen Fabeldelfin zum Aufpusten sprangen Siegfried Blüthgen und Wolfgang Bree ins wirklich kühle Nass. Der Vorsitzende der Frostis Funcrew e.V. Oranienburg, Kevin Blüthgen, hatte einen silbern glitzernden Anzug samt passendem Hut für diesen Anlass gewählt.

Vor Corona, erzählten die drei hinterher, nahmen bis zu 50 Menschen am „Neujahrsplantschen“ teil. Plus Zuschauer, Chantychor, Gulaschkanone und Getränkestand am Bollwerk, wo die Frostis starten. 2021 fiel der Termin, der immer auf dem zweiten Januarwochenende liegt, in den Lockdown. „Und bei der momentanen Entwicklung sind auch wir lieber vorsichtig und bleiben im ganz kleinen Kreis“, so Siegfried Blüthgen.

Prominentestes Mitglied ist Axel Petersen

Gegründet hat sich der Verein, weil ein paar Menschen ihre Vorlieben für das Baden im kalten Wasser, bunte Kostüme und viel Spaß am Klamauk teilten. Etliche Jahre ging es immer am letzten Januarwochende nach Neuburg an der Donau, um sich mit bis zu 2000 Gleichgesinnten in ausgefallenen Kostümen in die Fluten zu stürzen. Irgendwann kam dann jemand auf die Idee: „Das können wir doch auch hier in Oranienburg machen!“ Das war die Initialzündung für die Gründung eines eigenen Vereins 2015.

Auch andere Wassersportler paddelten auf der Havel. Quelle: Robert Roeske

Prominentes Mitglied ist Axel Petersen, der seit Jahren bei offiziellen Anlässen den großen Kurfürsten mimt. Bei den bei den Badeausflügen ist er auch im Wasser gut zu erkennen, schmunzelten die beiden Blüthgens. Nämlich am Dreispitz seiner Majestät. Der Rest der Robe, verrieten sie, bleibt aber im Trockenen.

Warmer Tee und Würstchen als Belohnung

Nasskalt, bewölkt und etwas windig – ideal mögen nicht eingeweihten Menschen die Bedingungen für ein Bad in der Havel nicht erschienen sein. „Wir sind das gewohnt“, wiegelte Wolfgang Bree ab. Zwei Grad hatte die Luft, ein Grad Minus betrug die Wassertemperatur. Knapp 1000 Meter Strecke legten die drei, meistens treibend, im Fluss zurück, ehe sie den Ausstieg am Vereinsheim in der Klagenfurter Straße erreichten. Dort warteten warmer Tee und Würstchen vom Grill auf die Funcrew-Mitglieder. „Es gab schon ein paar irritierte Blicke von Passanten, die entlang der Havel spazieren gingen“, lachten sie. Als Notlage sei ihre Situation jedoch von niemandem erkannt worden – zumindest sprang stürzte sich keine einziger in die Fluten, um sie zu retten. Dafür gab es eine schöne Plauderei mit ein paar Stand-up-Paddlern, die ein Teil der Strecke mit den Neujahrsplantschern gemeinsam zurücklegten.

Alle zwei Wochen treffen sich die momentan knapp 40 Mitglieder des Spaßvereins in der Winterbadesaison, um ihrem Hobby zu frönen. Dann sind die Ausflüge in die Havel kürzer, dauern nur vier oder fünf Minuten. Dann wird auch auf den schützenden Neoprenanzug verzichtet, den die drei am Sonnabend unter ihren Kostümen trugen. Durch Corona sind auch diese Aktivitäten eingeschlafen. Es mache schon nachdenklich, so Siegfried Blüthgen, dass durch eine Erkältungskrankheit Dinge unterlassen werden müssen, die den menschlichen Organismus eigentlich genau dagegen abhärten und widerstandsfähiger machen.

Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der DLRG

Nicht nur deshalb ist sein größter Wunsch nach zwei Jahren auf allerkleinster Sparflamme: „Wir wollen unser Neujahrsplanschen endlich wieder richtig groß aufziehen können“. Mit dutzenden Teilnehmern, noch mehr Schaulustigen, mit Musik, dampfendem Gulasch und Getränken am Bollwerk. Mit dem Wassersportclub Möwe, dem kurbrandenburgischen Marineverein und all den anderen, die man schon eine Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen hat. Und auch mit Eisschwimmmeisterschaften und Preisen. Dass man in der Gemeinschaft etwas machen kann, dass ist es, was wirklich fehlt“.

Übrigens sind viele der Frostis, auch wenn sie einem Spaßverein angehören, dem Wasser durchaus auf andere und ernstere Weise verbunden. Mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) etwa gibt es eine enge Zusammenarbeit. Einige Mitglieder aus dem Verein verbringen die Sommerbadesaison als Rettungsschwimmer unter anderem am Lehnitzsee – Siegfried Blüthgen und sein Sohn Kevin gehören dazu.

Von Björn Bethe