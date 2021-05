Oranienburg

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Oranienburg kommt ihrem Traum jeden Tag ein Stückchen näher. Die groß angelegte Spendenaktion ist gut angelaufen, wie Kathleen Pieper aus dem Verband informiert. Sie und ihre Mitstreiter sammeln Geld für ein neues Domizil, das auf einem noch brachliegenden Grundstück in der André-Pican-Straße Ecke Heidelberger Straße entstehen soll.

Bürgermeister Alexander Laesicke unterstützt das Vorhaben und zeigte sich am Montag spendabel. Er überreichte an Kathleen Pieper und Leitungsmitglied Danny Jahn einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. „Ich freue mich über den Standort. Er fügt sich gut in die soziale Infrastruktur der Stadt ein“, so der Bürgermeister bei einem Vor-Ort-Termin, bei dem er seine weitere Unterstützung zusicherte.

Hier soll das neue Domizil entstehen:Ein noch brachliegendes Grundstück in der André-Pican-Straße Ecke Heidelberger Straße. Quelle: Robert Roeske

Kosten von rund 1,4 Millionen Euro

Mit dem Bürgermeister hat die Ortsgruppe schon vor längerer Zeit Gespräche geführt. Die Stadt war es, die das Grundstück der DLRG vorschlug. Doch bevor der Bau starten kann, braucht es einen Finanzierungsplan. Bis zum Herbst wollen die Initiatoren ausreichend Spenden sammeln, um das kostenintensive Projekt von rund 1,4 Millionen Euro stemmen zu können. Hinzu kommen Eigen- und Fördermittel.

Kathleen Pieper zeigte dem Bürgermeister erste Zeichnungen des Architekten. Die knapp 1700 Quadratmeter Grundstücksfläche würden jede Menge an Platz für ein umfangreiches Einsatz- und Ausbildungszentrum bieten. Sobald der Finanzierungsplan steht, müssen nur noch die Stadtverordneten überzeugt werden, so dass eventuell schon im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden kann.

Bis zum Ziel langer Weg

Kathleen Pieper und Danny Jahn berichten von einer sensationellen Anteilnahme aus der Bevölkerung. Sie sind optimistisch, dass sie das Geld zusammenbekommen werden. Doch bis dahin sei es noch ein langer Weg. „Wir werden um jeden Fünfer kämpfen“, sagt Kathleen Pieper. Um auf sich aufmerksam zu machen, nehmen sie viel Zeit auf sich – verteilen Spendenaufrufe per Post und organisieren Info-Stände.

Die Reaktionen zeigen: „Den Oranienburgern liegt etwas an unserem Projekt und an unserer Arbeit. Wir durften uns bereits über einige Spenden freuen.“ Und die nächsten Aktionen sind schon geplant: Am 22. Mai werden die Mitglieder der DLRG neben der Bibliothek und am 24. Mai in der Nähe des Strandbades jeweils von 10 bis 19 Uhr zu finden sein. Dort werden sie Rede und Antwort stehen.

Kathleen Pieper zeigte dem Bürgermeister erste Zeichnungen des Architekten. Quelle: Robert Roeske

Weitere Infostände geplant

Die Infostände auf dem Oranienburger Wochenmarkt und am Rondell in Lehnitz wurden gut besucht und wir durften tolle Gespräche führen, erzählt Kathleen Pieper. „So nutzte der Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Henning die Gelegenheit, sich ausgiebig über das Vorhaben zu informieren.“ Als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung sei es ihm wichtig gewesen, dass er weiß, worüber er abstimmt.

Weitere Termine der geplanten Infostände sind der 29. Mai im Stadtgebiet von Hohen Neuendorf, 5. Juni auf dem Parkplatz bei Pflanzen-Kölle in Borgsdorf, 13. Juni auf dem Parkplatz der Lehnitz-Schleuse und 26. Juni an der Grabowseebrücke (Friedrichsthaler Seite) jeweils von 10 bis 19 Uhr.

Von Marcus J. Pfeiffer