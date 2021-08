Wensickendorf

Mit schweren Maschinen fräsen Bauarbeiter den Straßenbelag von der Bundesstraße 273 in Wensickendorf, Lkw um Lkw rollt am Unternehmenssitz der Firma „Wefra“ in der Wandlitzer Chaussee vorbei. Doch damit ist bald Schluss: Ab dem 1. September soll der neue Belag auf die Straße gebracht werden, dann ist die Strecke für insgesamt fünf Tage nicht befahrbar.

Werner Bors ist Geschäftsführer der „Wefra GmbH“ – und wenig begeistert ob der Kommunikation im Vorfeld der Bauarbeiten. Sein Firmengelände ist für mehrere Tage vom so wichtigen Lieferverkehr abgeschnitten. Das Handelsgut – vor allem Boote und Anhänger – kann weder auf das Gelände noch heruntergebracht werden.

Ein „fragwürdiges Zettelchen“ informiert über Bauarbeiten

„Die Bauarbeiten laufen seit rund drei Wochen“, erzählt er. Doch erst am 20. August habe er einen Zettel der Baufirma im Briefkasten gehabt. „Plötzlich war die Straße abgefräst und wir hatten eine große Kante an der Einfahrt.“ Er suchte das Gespräch mit dem Bauleiter. Der versprach eine Schräge als Zufahrt, die dann auch gebaut wurde. Am vergangenen Sonnabend findet Werner Bors erneut „ein fragwürdiges Zettelchen“ in seinem Briefkasten.

„Ich war am Tage auf einer Messe, so dass ich ihn erst am Abend fand.“ Absender ist der Wensickendorfer Ortsbeirat. Erst damit wird der Unternehmer an die anstehende Vollsperrung informiert. „Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Art ist, um mit Unternehmern und Bürgern umzugehen“, macht er seinem Frust Luft. Zudem bemängelt er, dass auf beiden Info-Zetteln keine Kontaktdaten von Verantwortlichen zu finden waren, doch auch die Kürze der Zeit verärgert ihn.

Die Bauarbeiten auf der B273 in Wensickendorf sind in vollem Gange. Quelle: Enrico Kugler

„So eine Straßenplanung macht man ja nicht ad hoc“, befindet er. Bei rechtzeitiger Information hätte Werner Bors sogar eine Lösung parat gehabt. „Wir haben noch eine Toreinfahrt am Stolzenhagener Weg, aber das Tor hätte erst wieder in Betrieb genommen werden müssen.“ Dazu wären recht umfangreiche Maßnahmen notwendig gewesen, die innerhalb der kurzen Frist aber nicht mehr zu bewerkstelligen gewesen seien.

Unternehmer soll Fahrzeuge am Bahnhof in Wensickendorf abstellen

Mit den Baumaßnahmen an sich habe er gar kein Problem, betont der Firmenchef. „Das muss und soll auch gemacht werden. Aber die Kommunikation dazu hätte früher stattfinden müssen.“ Seine Fahrzeuge, so heißt es auf dem Infozettel, soll er am Bahnhof abstellen. „Wir benötigen unser Zugfahrzeug in der Regel täglich, zudem ist mir das Risiko des Diebstahls einfach zu groß.“ Auch tagsüber seien auf dem Park & Ride-Parkplatz schon Autoscheiben eingeschlagen worden. „Das ist einfach keine Option.“

Zum verantwortlichen Bauträger, dem Landesbetrieb Straßenwesen, hat Werner Bors auch schon Kontakt aufgenommen. Dort sei ihm in einem Telefonat gesagt worden, „das muss so gemacht werden, das geht nicht anders“, erzählt er.

Die Fahrzeuge am Bahnhof Wensickendorf abzustellen ist dem Unternehmer zu unsicher. Quelle: Enrico Kugler

Zudem sei es unterschiedlich, ob die von der Baumaßnahme betroffenen Anlieger vom Landesbetrieb Straßenwesen, der ausführenden Baufirma oder von der Gemeinde selbst informiert werden. „Ich erkenne da keinerlei Struktur, es muss doch einen Verantwortlichen geben“, sagt der Wensickendorfer.

Sämtliche daraus resultierende Konsequenzen wie etwaige Schäden oder notwendige Zweitanlieferungen von Speditionen will der Unternehmer dem Landesbetrieb in Rechnung stellen. „ich versuche ja schon, so viel wie möglich umzudisponieren, aber das klappt eben auch nicht immer, weil es einfach nicht immer planbar ist.“

Anwohner müssen auf schlammige Buckelpiste ausweichen

Eine kurzfristige Lösung, da ist sich Werner Bors sicher, muss auf jeden Fall gefunden werden. „Ich bin ja nicht allein betroffen. Es trifft neben weiteren Unternehmen auch zahlreiche Anlieger.“ Eine der Anwohnerinnen ist Elke Langhoff. Auch sie zeigt sich entsetzt ob der fehlenden Lösung. Sie selbst wohnt in der Allee an den Birken nahe des Rahmersees. Natürlich gebe es den „Schleichweg“ entlang des Stolzenhagener Weges.

Elke Langhoff aus Wensickendorf teilt den Baustellen-Frust mit Werner Bors. Quelle: Enrico Kugler

Dies sei allerdings eine Sandpiste und bei Regen kaum bis gar nicht befahrbar. „Mein Nachbar hat sich dort heute schon festgefahren“, erzählt sie. Am Wochenende erwartet die Familie Besuch, eine Taufe steht ins Haus. „Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Eine andere Familie feiert Hochzeit.“ Die Anwohner sollen sich nun mit dem Bauleiter auseinandersetzen. Aber der könne ja da auch nichts für, sind sich die Betroffenen einig.

Landesbetrieb sieht keine anderweitige Möglichkeit

Für Werner Bors, dessen seit 1992 bestehendes Unternehmen schon durch die Coronapandemie gebeutelt wurde, ist die Sperrung ein weiterer Rückschlag. „Auch dafür kann niemand etwas. Aber so tut jeder Einschnitt doppelt weh.“

„Die Bauarbeiten wurden an 2. August durch die Ausschilderung an den Straßen bekannt gegeben, es wurde mehrfach in den Zeitungen berichtet und auf den Internetseiten der Gemeinden auf das Bauvorhaben hingewiesen“, erklärt Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebs Straßenwesen auf MAZ-Nachfrage.

Zudem seien die Anwohner, wie auch Werner Bors erklärte, zwei Mal per Hauswurfsendung informiert. „Wir bedauern, dass die zweite Mitteilung, die der Ortsvorsteher Herr Ließke in Absprache mit dem Bauunternehmen verteilt hatte, für einige zu spät gekommen zu sein scheint und man sich nicht auf die Situation hat einrichten können“, so Streu weiter. Eine andere Lösung sei angesichts der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich.

Von Stefanie Fechner