Spezialtechnik „made in Oranienburg“

Oranienburg

Wenn Jörn Blümel (56), Geschäftsführer der Oranienburger Firma DLS Engineering von seiner Arbeit erzählt, muss er schon sehr ins Detail gehen, damit man die komplizierte Technik hinter seinen Produkten versteht. Was einst als Firma für Druckluft-Systeme begann, entwickelte sich am Standort in der Hans-Grade-Straße zu einem vollständigen Vorrichtungs- und Maschinenbau. „2014 sind wir hier nach einem dreiviertel Jahr Bauzeit eingezogen“, berichtet der Geschäftsführer aus Sommerfeld. Vorher wurde im Gewerbegebiet an der Lehnitzschleuse gearbeitet.

Orafol und Siemens zählen zu den Kunden

Mittlerweile findet an diesem Standort alles statt: Von der Entwurfsplanung über die Konstruktion bis zur mechanischen Fertigung bekommt der Kunde alles aus einer Hand. „Wir unterbreiten den Kunden dazu Konzepte, die auch gern angenommen und umgesetzt werden“, berichtet Geschäftsführer Blümel. Natürlich ist auch der Service im Nachgang Teil der Leistungen. Aktuell zählt das Unternehmen vor allem Firmen in Brandenburg und Berlin zu den Kunden, „wir schaffen es auch gar nicht, weiter weg zu gehen“, so Jörn Blümel. Die Region würde das Unternehmen auslasten. So zählen mit Orafol und Siemens namhafte Firmen zu den Kunden.

Die hergestellten, fertigen Systeme aus Oranienburg werden bei den Kunden in der Produktion eingesetzt. „Wir stellen Maschinen her, mit denen unsere Kunden ihre Produkte fertigen können“, erläutert der Geschäftsführer. Die Maschinen bestehen aus einzelnen Baugruppen, die dann zu einem Endprodukt zusammengeführt werden. Die benötigten Einzelteile werden in eigener Produkten mit CNC-Fräs- und Drehmaschinen hergestellt. Eine ganz besondere, spezielle Anlage – ein Unikat – fand kürzlich seinen Weg zu einem Kunden in Berlin-Spandau. „Damit werden Schweißgruppen, die aus vielen kleinen Einzelteilen bestehen, vollautomatisiert gefertigt“, beschreibt Blümel den komplizierten Prozess. „Die Einzelteile sind in einem vorgelagerten Bereich magaziniert und werden durch spezielle Programme zielgerichtet der jeweiligen Schweißgruppe zugeführt“, geht er noch tiefer ins Detail. Unterstützt wird die Anlage durch Roboter. „Ein Roboter prüft etwa den Wareneingang mittels eines Kamerasystems auf Menge, Richtigkeit und Qualität der Einzelteile“, führt der 53-Jährige aus. Falsche oder beschädigte Teile werden durch den Roboter selbstständig aussortiert.

Einzelteile ergeben Schalterbaugruppen

Der erste Roboter reicht die Teile dem nächsten Roboter weiter, der die Einzelteile schließlich an einen Schweißroboter übergibt. „Dieser schweißt die Einzelteile zu einer fertigen Baugruppe zusammen.“ Den letzten Schritt übernimmt ein so genannter Entnahmeroboter, der die fertigen Teile entnimmt und auf eine Palette legt. „Am Ende ergeben die Einzelteile Schalterbaugruppen in Wellenform mit diversen aufgeschweißten Hebeln“, beschreibt Jörn Blümel das Endprodukt. Es sind Teile, die dann in Mittelspannungsanlagen für die Stromverteilung zum Einsatz kommen.

Das nächste Projekt ist bereits in Planung

Ein Jahr hat das Projekt von der Vorplanung und den Entwürfen bis zur fertigen, 12 x 15 Meter großen Maschine gedauert. „Die Anlage ist einmalig“, sagt der Inhaber stolz. Bemerkenswert: Das Projekt wurde parallel zum normalen Tagesgeschäft gefertigt. Auch die Programmierung der Roboter mit künstlicher Intelligenz fand in Oranienburg statt. „Die Roboter an sich bekommen wir fertig geliefert, aber alle Maschinen um die Roboter herum und die Greifer wurden hier gebaut. Auch die Programme für die Roboter wurden hier geschrieben.“ Grenzen würden derzeit nur die Fertigungsmaschinen setzen, sagt Jörn Blümel. Das nächste Projekt befindet sich bereits in der Planung. „Dabei wird es sich um eine Vorrichtung im Nahrungs- und Genussmittelbereich handeln“, verrät der Chef. Auch dann werden wieder Roboter zum Einsatz kommen.

Von Stefanie Fechner