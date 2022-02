Staatsschutz stellt Rechte bei Demo gegen Corona-Maßnahmen fest – gegen einen liegt Haftbefehl vor

Oranienburg

Bei der Demo gegen die Coronamaßnahmen am Montagabend in Oranienburg stellten Beamte des Staatsschutzes drei Mitglieder aus dem rechten Spektrum fest. Gegen einen der drei, einen 36-Jährigen, habe auch ein Haftbefehl vorgelegen. „Seine Sachen wurden durchsucht und dabei ein Taschenmesser gefunden“, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Der Mann zahlte 15 Euro, damit hatte sich der Haftbefehl erledigt. Wegen des Taschenmessers wurde der Mann aber wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt, weil Waffen dabei verboten seien.

Um die 1000 Personen waren bei der Demo dabei, weshalb der Zug – nicht wie zuletzt – nicht geteilt wurde. „Es war auch ein ständiges Kommen und Gehen“, so Dörte Röhrs weiter. Zudem wurde 15-mal sei eine Befreiung der Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutzes vorgelegt. Sonst sei die Veranstaltung ruhig verlaufen.

Von Marco Paetzel