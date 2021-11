Stadt Oranienburg ist gewappnet für den Winter

Oranienburg

Routiniert schweift der Blick von Gerd Weidemann über das Gelände, die Fahrzeuge stehen einsatzbereit in Reih und Glied – alles ist vorbereitet für die kommenden Wintermonate. Seit vielen Jahren leitet Weidemann den Oranienburger Stadthof und ist zuversichtlich, auch in diesem Jahr gut gerüstet zu sein. Für Weidemann wird es der letzte Winter als leitender Stadthofchef sein, denn im kommenden Jahr geht er in Rente.

Winterdienst der Stadt Oranienburg einsatzbereit: Ein Teil der Flotte des Oranienburger Stadthofes. Quelle: Robert Roeske

„15 Fahrzeuge, circa 30 Mitarbeiter, 750 Tonnen Auftausalz, 50 Tonnen Auftausalz zur Soleherstellung und 200 Tonnen Streusand sind vorhanden, wir sind bereit für die bevorstehenden Wintermonate“, erklärt Baudezernent Frank Oltersdorf im Rahmen eines Vor-Ort-Termines am Montagvormittag. Bis zum 1. April 2022 steht der Stadthof in Bereitschaft, um Gehwege und Straßen von Eis und Schnee zu befreien.

Daumen hoch für Andreas Kaiser und die rund 30 Mitarbeiter des Winterdienstes. Quelle: Robert Roeske

„Der vergangene Winter war etwas härter als die davor, aber auch das haben wir gemeistert“, berichtet Gerd Weidemann. „Wir richten uns natürlich in den Wintermonaten nach dem Wetterbericht, den wir immer im Blick haben“, führt Weidemann weiter aus. Neben vielen Flächen im Stadtgebiet zählen aber auch Gehwege und Straßen der Ortsteile zum Aufgabengebiet des Stadthofes. „Natürlich kann man mit Blick auf die vielen zu bearbeitenden Flächen nicht sofort überall sein, aber unsere Mitarbeiter sind immer bemüht, schnellstmöglich ihren Aufgaben nachzukommen“, ergänzt der Stadthofleiter.

Stadthofleiter Gerd Weidemann geht 2022 in den Ruhestand. Quelle: Robert Roeske

Bürgermeister Alexander Laesicke wies aber bei dieser Gelegenheit auch noch mal darauf hin, dass auch die Bürger und Bürgerinnen ihren Pflichten nachkommen müssen. „Jeder Bürger ist für seine Flächen vor dem Haus verantwortlich. Das Ordnungsamt kontrolliert auch, ob dieser Pflicht nachgekommen wird.“ Gerd Weidemann wünscht sich vor seinem letzten Winter als Stadthofchef wieder ein gutes Zusammenspiel aller und hofft auf reibungslose Wintermonate.

Von Knut Hagedorn