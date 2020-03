Oranienburg

Am 15. März jährt sich zum 75. Mal der schwerste Bombenangriff auf die Stadt Oranienburg, die mit insgesamt rund 20 000 abgeworfenen Bomben während des Zweiten Weltkrieges zu den am meisten bombardierten deutschen Kleinstädten zählt. Die Funktion der Stadt als Sitz von chemischer Industrie und Rüstungsbetrieben war es, die ihr zum Ende des Zweiten Weltkriegs zum Verhängnis wurde und zu einem vorrangigen Ziel alliierter Luftangriffe machte.

Etwa 2000 Menschen starben bei den Bombardierungen Oranienburgs, die Hälfte von ihnen Gefangene des Konzentrationslagers Sachsenhausen und Zwangsarbeiter.

Die Bilanz der Bombardierung am 15. März 1945, bei der 596 Großbomben auf die Stadtabgeworfen wurden, war verheerend: Von den 3872 Häusern waren 609 total zerstört, 1400 schwer beschädigt und unbewohnbar. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung wurde obdachlos. Es gab weder eine funktionierende Wasserversorgung noch eine Kanalisation. Anlässlich der 75. Wiederkehr der schwersten Bombardierung während des Zweiten Weltkrieges lädt die Stadt Oranienburg zum Gedenken an die Opfer ein. Am Sonntag, den 15. März legen Bürgermeister Alexander Laesicke und Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann um 14.30 Uhr einen Kranz an der Plastik „Zeichen der Erinnerung“ des Oranienburger Künstlers Hanspeter Pryss im Rosengarten des Louise-Henriette-Gymnasiums nieder. Um 14.45 Uhr wird es eine Gedenkminute für die Opfer der Bombenangriffe geben. In der Stadt heulen dann genau zu dem Zeitpunkt die Sirenen, als vor 70 Jahren mit dem Alarm das Bombardement begann. Danach verlesen Schülerinnen und Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums von 14.51 Uhr bis 15.36 Uhr, also im Zeitraum der Bombenangriffe, Namen von Opfern der Bombardierung.

Anschließend lädt das Louise-Henriette-Gymnasium um 15.45 Uhr zu einer Veranstaltung in seine Aula ein, bei der die AG Fliegerschicksale aktuelle Erkenntnisse über die Bombardierungen Oranienburg vorträgt und der Film „Bombenjäger – Oranienburgs explosives Erbe“ des Dokumentarfilmers Rick Minnich gezeigt wird. Außerdem trägt ein Schüler der Schule eine Friedensbotschaft des amerikanischen Bomberpiloten Henry Chandler vor, der 1945 nach der Bombardierung Oranienburgs abgeschossen wurde und in deutsche Kriegsgefangenschaft kam.

Von MAZonline