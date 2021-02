Stadt Oranienburg lässt mehrere Wege ausbauen und sanieren

Oranienburg

Der Ausbau von Oranienburgs Geh- und Radwegen läuft auf vollen Touren. Neben dem Gehwegausbau in der Lehnitzer Friedrich-Wolf-Straße lässt die Stadt im kommenden Sommer noch weitere Wege ausbauen und erneuern. Voraussichtlich im Mai startet im Ortsteil Germendorf die Überarbeitung des Geh- und Radweges zwischen den Straßen Am Bahndamm und Am Anger entlang der Germendorfer Dorfstraße. Der hier bereits vorhandene Geh- und Radweg wird durch einen circa drei Meter breiten und 850 Meter langen Asphaltweg ersetzt. Um die Grundstückszufahrten herstellen zu können, müssen im Zuge der Baumaßnahme zehn Bäume gefällt werden, die durch 27 neue ersetzt werden. Damit keine weiteren Bäume weichen müssen, wurde der Verlauf des neuen Weges bereits leicht verschoben.

Sanierung des Gehweges in der Heidelberger Straße

Auch in der Heidelberger Straße werden die Gehwege saniert. Die Arbeiten umfassen beide Gehwegseiten innerhalb des etwa 490 Meter langen Straßenabschnitts zwischen Bernauer Straße und Wiesbadener Straße. Defektes Pflastermaterial, durchbrechende Baumwurzeln und Fehlstellen in der Bodenoberfläche sollen dabei instand gesetzt beziehungsweise erneuert werden. Die Grundstückszufahrten werden im Zuge der Sanierungsarbeiten ebenfalls überarbeitet, neu hergestellt oder an den neuen Gehweg angepasst. Auch diese Baumaßnahme macht die Fällung einiger Bäume erforderlich. Zwölf Bäume, deren Wurzelverlauf im Bereich des Gehwegs und der Zufahrten für Stolperfallen sorgt, müssen vor Baubeginn entfernt werden. Für sie werden 13 neue Bäume gepflanzt.

Baustart ist für August 2021 geplant

An zwölf weiteren Baumstandorten prüft das Tiefbauamt die Durchführung verschiedener bautechnischer Möglichkeiten, mit denen zusätzliche Baumfällungen vermieden werden sollen. Sollte sich herausstellen, dass sich diese nicht umsetzen lassen, können weitere Fällungen erforderlich werden, für welche ebenfalls Ersatzpflanzungen geleistet werden. Der Baubeginn in der Heidelberger Straße ist für August 2021 geplant. Die Anwohner werden zeitnah über den genauen Ablauf der Baumaßnahme informiert.

Von MAZonline