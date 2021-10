Stadt Oranienburg nutzt Herbstferien für mehrere Baumaßnahmen

Oranienburg

Mehrere Baumaßnahmen stehen in den Herbstferien auf Oranienburgs Straßen und Radwegen an. Am 11. Oktober starten in der Carl-Gustav-Hempel-Straße und in der Grabowseestraße Sanierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndeckschicht. Während die Carl-Gustav-Hempel-Straße auf vollständiger Länge instand gesetzt wird, beziehen sich die Arbeiten in der Grabowseestraße nur auf den Abschnitt zwischen Friedrichsthaler Weg und Malzer Chaussee.

Alte Asphalt-Deckschicht wird „recycelt“

Die Sanierung der Carl-Gustav-Hempel-Straße geht mit einer Besonderheit einher: Die alte Asphalt-Deckschicht der Fahrbahn wird nach dem Abfräsen nämlich „recycelt“. Nachdem der abgetragene Asphalt neu aufbereitet und vermischt wurde, kann er anschließend wiederverwendet werden. Die Gesamtkosten für die circa 13 800 Quadratmeter umfassende Deckschichterneuerung belaufen sich auf etwa 150 000 Euro. Die Arbeiten in der Grabowseestraße werden für rund 73 000 Euro realisiert. Die zu sanierende Fahrbahnfläche beträgt hier 1 300 Quadratmeter. Beide Baumaßnahmen sollen bis zum 23. Oktober abgeschlossen werden.

Radweg entlang des Oranienburger Kanal wird instandgesetzt

Auch der Radweg entlang des Oranienburger Kanals wird in den Herbstferien auf Vordermann gebracht. Dabei werden Risse, Unebenheiten und durchbrechende Wurzeln entlang des Weges beseitigt und schließlich eine neue Deckschicht aus Asphaltbeton aufgebracht. Auch diese Sanierungsmaßnahme beginnt am 11. Oktober und verläuft in zwei Bauabschnitten. Der erste Abschnitt verläuft von der Stadtbrücke (Kanalstraße/Friedenthaler Weg) bis Germendorfer Allee. Der zweite Abschnitt erstreckt sich von der Stadtbrücke bis nördlich der Oelschlägerstraße. Die Fertigstellung der Radwegsanierung ist zum 22. Oktober vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 26 000 Euro. Die Umleitungen erfolgen entsprechend der Ausschilderung.

Von MAZonline