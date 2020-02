Bei einem Kontrollgang am Sonnabend an der Oranienburger Lehnitzschleuse wurde der Kontrolleur auf einen Angler aufmerksam, der keine gültige Angelberechtigung vorweisen konnte. Dann flüchtete der Mann in einen angrenzendes Wäldchen. Als der Kontrolleur ihn einholte, hielt der Angler plötzlich ein Messer in der Hand.