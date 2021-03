Stadt Oranienburg startet eigene Corona-Soforthilfe

Oranienburg

Die Corona-Pandemie stellt zahlreiche Unternehmen vor existenzielle Herausforderungen. Es drohen Unternehmensschließungen, Verlust von Arbeitsplätzen und Einkommen. Bund und Land haben mit ihren Corona-Hilfsprogrammen einen Rettungsschirm für Unternehmen aufgespannt und Hilfen für Kultur und Zivilgesellschaft ermöglicht. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass Hilfen mitunter nicht oder verspätet angekommen sind. Vor diesem Hintergrund bietet die Stadt Oranienburg eine städtische Corona-Soforthilfe in Höhe von bis zu 5000 Euro je Antragsteller an, mit der Liquiditätslücken geschlossen werden sollen.

Bürgermeister von Oranienburg: Alexnder Laesicke. Quelle: Steffi Rose

Wenn kein Anspruch auf anderweitige Hilfen besteht, kann die Corona-Soforthilfe als Zuschuss (Liquiditätshilfe) beantragt werden. Wenn bereits Hilfen von Bund oder Land beantragt wurden und diese gewährt wurden, kann die Corona-Soforthilfe als Darlehen zur Überbrückung beantragt werden. „Die Auswirkungen der Pandemie können teilweise sogar Existenzen gefährden. Deswegen unterstützen wir mit dem Härtefallfonds unsere Unternehmen und Vereine, um punktgenau da zu helfen, wo sich andere Hilfen verzögern oder es keine anderen Hilfen gibt“, sagt Bürgermeister Alexander Laesicke.

Auch Vereine, Verbände und Initiativen antragsberechtigt

Antragsberechtigt sind Soloselbstständige, Angehörige der freien Berufe und Unternehmen unabhängig ihrer Rechtsform (mit maximal zehn Beschäftigten in Vollzeit (Teilzeitkräfte sind in Vollzeitkräfte umzurechnen) neben dem/der Unternehmer/-in), die wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmer oder im Haupterwerb als Angehörige der freien Berufe oder selbstständig tätig sind, ihre Tätigkeit von einer Betriebs- oder Arbeitsstätte in der Stadt Oranienburg ausüben und bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind. Zudem sind Vereine, Verbände und Initiativen, die in der Stadt Oranienburg ansässig sind, antragsberechtigt. Antragstellende müssen zudem versichern, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten erst durch die Corona-Pandemie entstanden sind und ihre Existenz bedrohen. Sie dürfen nicht bereits am 31. Dezember 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein.

Genaue Richtlinien einsehen

Die genauen Regelungen können der Richtlinie, dem Antrag und den zugehörigen Unterlagen auf der Internetseite der Stadt Oranienburg entnommen werden. Wirtschaftsförderer Sebastian Stute steht unter stute@oranienburg.de oder Telefon unter 03301/600 6015 bei Fragen gerne zur Verfügung und hilft bei der Antragstellung.

Von MAZonline