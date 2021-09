Stadt Oranienburg sucht Mitglieder für neuen Klimabeirat

Oranienburg

Ein Klimabeirat soll die Stadt Oranienburg künftig bei der Entwicklung und Umsetzung klimapolitischer Vorhaben beraten. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Stadtverordnetenversammlung im Juni 2021. Dem Beirat sollen 15 Mitglieder angehören. Zwei feste Mitglieder werden aus der Verwaltung und der Oranienburg Holding benannt. Für die 13 weiteren Plätze nimmt die Stadt Oranienburg ab sofort Bewerbungen entgegen.

Oranienburger ab 16 Jahren können sich für Klimabeirat bewerben

Bewerben können sich alle Oranienburgerinnen und Oranienburger ab 16 Jahren, die Erfahrung beziehungsweise Interesse für das Thema Klimaschutz mitbringen. Zudem können geeignete Personen für den Klimabeirat vorgeschlagen werden.Die Hauptaufgabe des Klimaschutzbeirates wird es sein, die Umsetzung des zurzeit von der Stadt erarbeiteten Klimaschutzkonzeptes zu unterstützen.

Darüber hinaus soll er Klimaschutzmaßnahmen und Klimaschutzaktivitäten vor Ort begleiten, Ideen zu klimarelevanten Fragen entwickeln und Empfehlungen aussprechen. Notwendig ist dafür vor allem eine breite fachliche Expertise. Da Klimaschutz alle Bereiche der Gesellschaft betrifft, sollte sich auch das Gremium aus Mitgliedern verschiedener gesellschaftlicher Handlungsfelder zusammensetzen.

Klimabeirat Oranienburg hat beratende Funktion

Der Klimabeirat hat ausschließlich eine beratende Funktion. Die Ergebnisse aus den Beiratssitzungen fließen anschließend in die Diskussionen der Fachausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung ein. Bürgermeister Alexander Laesicke begrüßt die Gründung des neuen Beirats: „Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die große politische Entscheidungen notwendig macht, aber auch jeden Einzelnen fordert. Denn wir alle müssen unser tägliches Handeln im Hinblick auf die Klimaauswirkungen überprüfen und Maßnahmen entwickeln, die sich vor Ort umsetzen lassen. Mit dem Klimabeirat stellen wir sicher, dass wir den Oranienburgerinnen und Oranienburgern eine Stimme in dieser wichtigen Diskussion geben.“

Bewerbungen per Post oder E-Mail möglich

Wer sich um einen Sitz im Oranienburger Klimabeirat bewerben oder für diesen eine geeignete Person vorschlagen möchte, kann seine Bewerbungen und Vorschläge noch bis zum 8. Oktober 2021 bei der Stadtverwaltung einreichen. Die Bewerbung darf gerne kurz und knapp sein und sollte folgende Informationen enthalten: Name, Alter, Wohnort, aktuelle Tätigkeit sowie zwei bis drei Sätze, die eine fachliche Eignung oder ein besonderes Interesse am Thema belegen. Die Stadtverordnetenversammlung wird aus den Bewerbungen die Mitglieder des Klimabeirates wählen bzw. benennen. Bewerbungen und Vorschläge richten Sie bitte an: Stadt Oranienburg Dezernat für StadtentwicklungKlimaschutz Schlossplatz 1 16515 Oranienburg oder per E-Mail an hornig@oranienburg.de

Von MAZonline