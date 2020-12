Am 17. Oktober 2020 erschütterte ein schwerer Verkehrsunfall Oranienburg. Ein Geländewagen erfasste auf der L 21 zwischen Zehlendorf und Wensickendorf einen 55-jährigen Radfahrer, der infolge seiner schweren Verletzungen verstarb. Die Stadtverwaltung will nun zunächst in Vorleistung gehen und einen Radweg bauen.