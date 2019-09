Oranienburg

65 Jugendliche und 20 Kinder wetteiferten am vergangenen Wochenende auf der Festwiese in Malz um den Sieg beim Oranienburger Stadtausscheid der Jugendfeuerwehren. In zwei Altersklassen mussten die Nachwuchskräfte mehrere Disziplinen absolvieren. Am Ende siegte bei den Jugendfeuerwehren (ab einem Alter von acht Jahre) die Feuerwehr aus Friedrichsthal, bei den Kindergruppen (ab einem Alter von sechs Jahren) siegte Sachsenhausen.

Auch Kenntnisse der Ersten Hilfe waren beim Wettstreit der Jugendwehren Oranienburgs in Malz gefragt. Quelle: Robert Roeske

„Solche Veranstaltungen sind extrem wichtig für unsere Nachwuchsarbeit. Unser Nachwuchs kann sich dort präsentieren und Erlerntes zeigen“, hebt Felix Bugiel, erster stellvertretender Stadtjugendwart, den Stellenwert hervor. Seit vielen Jahren beteiligen sich die Feuerwehren der Oranienburger Ortsteile und der Stadt Oranienburg an dem Nachwuchswettbewerb. In der Kategorie der Jugendfeuerwehren müssen acht Stationen absolviert werden, bei den Kindergruppen sind es sechs. Zu den Stationen gehören unter anderem as Absolvieren eines Löschangriffs nass, ein Erste-Hilfe-Kurs an einem Rettungswagen oder auch ein Wissenstest rund um die Feuerwehr.

Generell sieht Felix Bugiel den Nachwuchs der Feuerwehr in Oranienburg und seinen Ortsteilen gut aufgestellt. „Sicherlich gibt es in einigen Wehren etwas Bedarf, aber im Großen und Ganzen können wir nicht klagen“, sagt er.

Von Knut Hagedorn