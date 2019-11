Stadtbrandmeister verleiht das „goldene Funkgerät“

Sachsenhausen

Die Einsatzmeldung klingt dramatisch. Der Leitstelle wird eine bewusstlose Person gemeldet, doch keiner weiß, wo sie sich genau befindet. Die Einsatzkräfte müssen sie suchen, um ihr helfen zu können.

Was so ernst klingt, war zum Glück am vergangenen Sonnabend nur eine Übung der Jugendfeuerwehr Sachsenhausen. Um 9 Uhr trafen sich die Kinder- und Jugendfeuerwehr Sachsenhausen mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr Friedrichsthal sowie der Sondereinsatzgruppe Führung (Seg Fü) des Katastrophenschutzes an der Sachsenhausener Feuerwehr. Dort begann dann 10 Uhr eine spannende Einsatzübung für die Mädchen und Jungen im Alter zwischen vier und 14 Jahren.

Ein Gruppenbild zur Erinnerung durfte natürlich nicht fehlen. Quelle: Feuerwehr Sachsenhausen

Kinder trainieren verschiedene Einsätze

Während die Sondereinsatzgruppe die Rolle der Feuerwehrleitstelle übernahm, teilten sich die Kinder in fünf Gruppen auf. Begleitet wurden die Gruppen von jeweils mindestens einem Erwachsenen. Dann galt es, ähnlich einer Schnitzeljagd, den im Umkreis an verschiedenen Einsatzabschnitten verteilten Hinweisen nachzugehen und die Einsätze abzuarbeiten. Dazu nutzen die Kinder Funkgeräte, um mit der Leitstelle zu kommunizieren. Etwa 1 ½ Stunden lang absolvierten die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren Einsatz für Einsatz. Zum Dienstende wurden dann die Sieger gekürt. Die Verleihung des „goldenen Funkgerätes“ an die gemischte Gruppe der Kinder- und Jugendfeuerwehr Friedrichsthal übernahm Oranienburgs Stadtbrandmeister Sven Marten. Dass aus Spaß auch Ernst werden kann zeigte sich, als durch die dichte Bebauung Probleme mit den Funkgeräten auftraten. „Es handelt sich ja um Technik, die auch im realen Einsatz genutzt wird. Also können die Probleme wie wir sie hier sehen auch dort auftreten“, erklärt der Leiter der Kinderfeuerwehr, René Bergmann.

Im Anschluss an den Dienst hat der Förderverein der Feuerwehr Sachsenhausen unter Leitung von Burkhard Wilde (Vereinsvorsitzender) für die Verpflegung der Kinder gesorgt.

Stadtbrandmeister Sven Marten übergibt das goldene Funkgerät an die Gewinner. Quelle: Feuerwehr Sachsenhausen

Von Stefanie Fechner