Neben der Wiederaufnahme der Gottesdienste in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Nicolai in Oranienburg wird ab dem heutigen Freitag auch die Stadtmusik zum Wochenausklang nach der Coronapause wieder aufgenommen. Ab 20.30 Uhr sind Musikliebhaber zu der Veranstaltung eingeladen, die zukünftig wieder jede Woche freitags stattfinden soll. Wie Organist Florian Wilkes mitteilt, wurde der Gemeinde dafür über einen in Frohnau beheimateten Freund dessen Flügel für drei Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt.

„Um die Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, dass Oranienburg weitgehend von Coronaleiden verschont wurde, wird ein Liederabend mit den Zehn Biblischen Liedern (Opus 99) von Antonin Dvorak gegeben“, blickt Wilkes auf das Auftaktkonzert voraus. Er selbst wird am Abend Sängerin Dominika Koscielniak von der Deutschen Oper Berlin am Flügel begleiten. Die Inspiration zu Dvoraks Werk sei die Einsamkeit des Komponisten in Amerika, fern von seiner Heimat, seiner Familie und seinen Freunden, gewesen. „ Dvorak war zwar Katholik, bezog die Texte für seine Psalmvertonungen jedoch aus der protestantischen tschechischen Bibel“, so Wilkes.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Jedoch werden vor Ort Spenden für die Anschaffung eines neuen Flügels gesammelt.

