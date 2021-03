Stadtpark oder Parkplatz? Oranienburgs Piratenpartei sagt: Weder noch!

Oranienburg

In die zum Teil hitzige und emotionale Debatte um die Brachfläche in der Rungestraße bringen die Piraten Oranienburg einen ganz neuen Ansatzpunkt. Die Diskussion in den sozialen Medien habe sich zunehmend auf eine Entscheidung zwischen Parkplatz und Stadtpark zugespitzt, heißt es seitens der Partei. „Aus Sicht der Piraten ist dies aber gar nicht erforderlich“, heißt es. Klar sei, dass die hochwertige, aber derzeit ungenutzte Fläche in der Innenstadt einen städtebaulichen Missstand darstelle, der zeitnah beseitigt werden müsse.

Innenstadt muss für unterschiedlichste Menschen attraktiv sein

„Ebenso klar ist, dass die Stadt einen wachsenden Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum und hochwertigen Büro- und Geschäftsflächen habe“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Dies setze aber voraus, dass die Innenstadt für unterschiedlichste Menschen gleichermaßen attraktiv sei. „Weder für den Einzelhandel noch für das Klima ist es jedenfalls förderlich, wenn Menschen lieber im 30 Kilometer entfernten Berlin als vor Ort einkaufen.“ Die beiden derzeit zur Debatte stehenden Vorschläge würden jeweils nur eine der beiden Perspektiven in den Blick nehmen.

Die Fläche liegt schon lange brach – nun soll ihr neues Leben eingehaucht werden. Quelle: Enrico Kugler

Der Vorschlag der Piratenpartei: „Wir plädieren an dieser Stelle nicht für eine geschlossene Bebauung, sondern für eine aufgelockerte Bauweise mit begrüntem, für die Öffentlichkeit über die Bernauer Straße zugänglichen Innenhof.“ Dort könne dann beispielsweise der Wochenmarkt stattfinden, der seinen Platz derzeit auf der Bernauer Straße hat. „In dem zu errichtenden Bau selbst sollen neben Wohnungen auch Büros, Arztpraxen und Einzelhändler Platz finden“, heißt es weiter im Positionierungspapier. Selbstverständlich benötige die Fläche dann auch ein ausreichendes Parkraumangebot.

Fehlende Ortsteile sollen in den C-Bereich der S-Bahn aufgenommen werden

Zusätzlich seien zusätzliche Grünflächen zu berücksichtigen und das Gebäude mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet werden. Zusätzlich, so die Piratenpartei, führe kein Weg an der Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Personennahverkehrs vorbei. „Dies bedeutet zuallererst, dass auch die gegenwärtig noch fehlenden Ortsteile in den C-Bereich der S-Bahn aufgenommen werden.“

Diesbezüglich soll ein entsprechender Antrag durch die Partei gestellt werden. Perspektivisch, heißt es weiter, werde man sich aber auch dem Thema Stadtbuslinie noch einmal annehmen müssen, aber auch verbesserte Bedingungen für den Radverkehr und die geräusch- und schadstoffärmere E-Mobiltät gehörten zu einem ganzheitlichen Ansatz dazu.

Von Stefanie Fechner