Oranienburg

Die SPD hat die Wahl für das nächste Stadtparlament gewonnen – allerdings mit großen Stimmenverlusten. 20,3 Prozent der Stimmen bekamen die Sozialdemokraten, das sind 7,7 Punkte weniger als 2014.

Auf dem zweiten Platz liegt die CDU mit 17,5 Prozent (minus 5,6). Großer Gewinner ist in der Kreisstadt die AfD mit 17,1 Prozent. Sie zieht mit diesem Wert als drittstärkste Kraft zum ersten Mal ins Stadtparlament ein. Besonders kräftig verloren die Linken. Sie kommen auf 14,7 Prozent und verlieren damit 10,4 Punkte.

Bündnis 90/Die Grünen schaffen 10,9 Prozent (plus 2,7), die FWO 7,3 Prozent (plus 1,9) und die FDP 6,7 Prozent (plus 3,2). Die Partei „Die Partei“ kommt auf 3,6 Prozent und die Piratenpartei auf 2,0 Prozent (plus 1,2).

Stärkste Kraft im Parlament wird die SPD mit sieben Sitzen. Die CDU und die AfD bekommen sechs, Die Linken fünf, Bündnis 90/Die Grünen vier, FWO und FDP je drei, Die Partei und die Piraten je einen Sitz.

Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent.

