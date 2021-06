Stadtverordnete gehen in die Sommerpause: Vorsteher Dirk Blettermann zieht Bilanz

Oranienburg

Mit zwei Mammutsitzungen über die volle Distanz von jeweils fünf Stunden verabschiedete sich die Oranienburger Stadtverordnetenversammlung (SVV) in der Vorwoche in die Sommerpause. Für Dirk Blettermann, seit zwei Jahren Vorsteher des Stadtparlaments, Gelegenheit Bilanz zu ziehen und die vergangenen Monate ein wenig zu reflektieren. Dabei sieht er positive Ansatzpunkte, aber auch einige kritische Dinge, die man definitiv verändern sollte.

Bürgerfragestunde soll für mehr Gesprächsraum dienen

Glücklich stand Blettermann am vergangenen Montag im Kreistagssaal, nach dreizehn langen Monaten fand endlich wieder eine SVV in Präsenz statt. „Das war ein tolles Gefühl. Vor allem die Kommunikation auf kurzem Wege hat einfach gefehlt, die ist nun wieder da.“ Auch die Bürgerschaft hat nun wieder die Möglichkeit, präsent an der SVV teilzunehmen. Wobei gerade die Einwohnerfragestunde zuletzt sehr ausgiebig genutzt wurde und am Montag dazu führte, dass kurzerhand die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung außer Kraft gesetzt wurde. „Es ist natürlich immer schön, wenn sich Bürger so rege beteiligen. Aber wir haben eine klar abgestimmte Geschäftsordnung, die auch bindend ist. Da erwarte ich in Zukunft auch von allen wieder mehr Disziplin und dass man sich an diese hält, schlussendlich wurde sie auch vom Stadtparlament selbst beschlossen“, so Blettermann, der zugleich dahingehend einen Änderungsvorschlag hat: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir einmal im Quartal eine Bürgerfragestunde einführen seitens der SVV, die sich dann nur darum dreht. So haben die Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann von der Stadtverwaltung, aber auch von den Fraktionen beantwortet werden können.“ An der reinen Einwohnerfragestunde von 30 Minuten pro Stadtverordnetenversammlung soll sich aber nichts ändern.

Weniger SVV – dafür zukünftig an zwei Tagen in der Woche

Auffällig in den vergangenen Monaten waren auch die pickepacke vollen Tagesordnungen der SVV, die bis zu 50 Tagesordnungspunkte beinhalteten, die wie in der Vorwoche dann auch dazu führten, dass nur ein Bruchteil abgearbeitet wurde und so eine Verlängerung an einem anderen Tag in Anspruch nahm. „Grundsätzlich ist es natürlich gut für die Stadt, wenn viele Themen auf dem Tisch liegen. Aber inzwischen haben wir sechs bis sieben Stadtverordnetenversammlungen pro Jahr, dazu kommen natürlich diverse Ausschüsse.“ Auch hier kann sich Dirk Blettermann eine Veränderung vorstellen, um dem immer größer werdenden Anspruch auch gerecht zu werden. „Mein Vorschlag wäre es, ab 2022 nur noch vier oder fünf Stadtverordnetenversammlungen durchzuführen, die dann aber terminiert auf zwei Tage. Jeweils Montag und Dienstag. So hätte man meiner Meinung nach nicht die Gefahr, Ersatztermine suchen zu müssen.“

Bessere Außendarstellung

Denn auch für Dirk Blettermann ist es natürlich sehr wichtig, allen Anträgen und Beschlüssen die gleiche Wertigkeit zukommen zulassen. „Es gibt zudem auch gerade seitens der Stadtverwaltung einige Beschlussvorlagen, die müssen einfach zeitnah behandelt werden, weil auch Bindungsfristen an diesen Anträgen hängen.“ Ein weiterer wichtiger Punkt für Dirk Blettermann ist die Rückkehr zur Sachlichkeit: „Ab und an ist unsere Außendarstellung nicht die beste. Das ist nicht gut. Wenn wir uns schon nicht ernst nehmen, wie soll es dann die Öffentlichkeit tun. Streitkultur soll und muss sein, aber fair und im Rahmen.“ Dabei blickt Blettermann auch auf die größere öffentliche Wahrnehmung, seitdem die Sitzungen per Livestream ausgestrahlt werden. „Zuerst war ich sehr skeptisch, aber inzwischen sehe ich es sehr positiv.“ Blettermann dankt dabei auch dem Sitzungsdienst der Stadt: „Das ist schon sehr hohe Professionalität, vielen Dank.“ Mammutsitzungen über fünf Stunden gehen auch an Dirk Blettermann nicht spurlos vorbei: „Das ist schon sehr anstrengend für Körper und Geist. Ich bin nach langen Sitzungen schon völlig platt.“

Von Knut Hagedorn