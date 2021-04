Stadtverordnete haben entschieden: Parkplatz anstelle Stadtpark

Oranienburg

Seit Monaten ist die brachliegende Fläche in der Rungestraße ein heißdiskutiertes Thema im politischen Oranienburg. Um die Innenstadtentwicklung langfristig anzukurbeln soll dort ein potenzieller Investor Wohnraum, Handel und Parkflächen an einem Standort vereinen und verbinden. Die Oranienburger Stadtverordneten schafften am Montagabend erste Fakten, ein notwendiger Bebauungsplan für das Areal des ehemaligen Kraftverkehrshofes wurde beschlossen.

Beschlossen: Parkplatz anstelle Stadtpark

Nach Informationen aus Stadtverwaltungskreisen gebe es mehrere interessierte Investoren für die brachliegende Fläche, Gespräche laufen. Im Vorjahr hatte die Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba) das Gelände erworben. Um die zeitnahe Nutzung dieser Fläche bis zu einer angestrebten langfristigen Bebauung gab es in den vergangenen Wochen kontroverse Diskussionen (MAZ berichtete). Im Fokus stand dabei die Errichtung eines provisorischen Parkplatzes, um den Einzelhandel in der Bernauer Straße zu stärken. Die Stadtverwaltung veranschlagte dabei ungefähre Kosten in Höhe von 70 000 Euro. Über Sinn und Unsinn dieser Maßnahme wurde in diversen Ausschüssen gestritten und debattiert. Während Befürworter der Parkfläche eine wichtige Stärkung des Einzelhandels erwarten, glauben Kritiker eher daran, das diese Parkflächen dann von Pendlern und Anwohnern genutzt werden. Schlussendlich stimmte eine Mehrheit der Stadtverordneten am Montagabend für die Erstellung eines provisorischen Parkplatzes in der Rungestraße.

Online-Petition ohne Erfolg

Vom Tisch ist damit auch die Idee, auf dieser Fläche einen Stadtpark zu entwickeln. Dahingehend rief der Oranienburger Professor Henning Schluß eine Online-Petition ins Leben, die 400 Unterschriften übergab Schluß noch am Montag im Vorfeld der Abstimmung den Stadtverordneten in der Orangerie. „Ein Stadtpark wäre nachhaltiger gewesen“, so Schluß.

Von Knut Hagedorn