Stadtverwaltung und Stadtwerke unterstützen Oranienburgs erstes Repair-Café

Oranienburg

Tüfteln, Schrauben, Nähen: Im Oranienburger Repair-Café werden defekte Geräte und Textilien wieder fit gemacht. Inspiriert von einer vom Kreisjugendring geförderten Initiative, bei der gespendete Laptops neu aufbereitet und für das Homeschooling an Schülerinnen und Schülern ausgegeben wurden, entwickelte die Stadtverwaltung zusammen mit Detlef Gudella, Viktor Makowski, dem Kreisjugendring Oberhavel e.V., dem Oranienwerk und anderen Beteiligten die Idee für ein Oranienburger Repair-Café.

Oranienburg: Ehrenamtliche leiten im Repair-Café an

Unter der fachkundigen Anleitung von Ehrenamtlichen können Besucherinnen und Besucher dort lernen, wie sich vermeintlich Ausgedientes zu neuem Leben erwecken lässt. Ausgeprägtes handwerkliches Können müssen sie dafür nicht mitbringen, Spaß am Werkeln aber schon. „Wir wollen vor allem Hilfe zur Selbsthilfe geben“, erklärt der pensionierte Ingenieur Detlef Gudella. Als kostenloser Reparaturservice sollte das Repair-Café also nicht verstanden werden „Wir schauen uns die Geräte zusammen an und versuchen herauszufinden, wie sich der Schaden beheben lässt. Bei der Umsetzung der Reparaturarbeiten geben wir so viel Unterstützung wie nötig. Wichtig ist uns aber, dass sich die Besucher auch selbst damit auseinandersetzen wollen, wie sie ihre defekten Mitbringsel wieder instand setzen können.“

Im Oranienwerk findet das Repair-Café seine Heimat. Quelle: Robert Roeske

Drei Reparatur-Stationen bietet das Oranienburger Repair-Café zurzeit an. Während an der ersten Station Haushaltsgeräte unter die Lupe genommen werden, ist die zweite Station für Laptops und Handys vorgesehen. An der dritten Station werden Näharbeiten durchgeführt. Ziel des Veranstaltungsformats ist es, ein Zeichen gegen die Wegwerfkultur und für mehr Nachhaltigkeit zu setzen. Denn viele Geräte, die jeden Tag auf dem Müll landen, könnten eigentlich repariert und weiterverwendet werden und wertvolle Ressourcen so eingespart werden.

Oranienwerk-Geschäftsführer Marco Bartsch unterstützt die Idee eines Repair-Cafés. Quelle: Robert Roeske

Anleitung und Unterstützung für die Eigenreparatur gibt es jeden dritten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr im Werkzeugbau des Oranienwerks. Die Oranienburger Stadtwerke sowie die Stadtverwaltung unterstützen das Projekt mit Werkzeugen und Arbeitsmaterialien. Die nächsten Treffen des Repair-Cafés finden am 19. Februar und am 19. März 2022 statt. Ehrenamtliche Unterstützer mit handwerklichem Geschick sind hier ebenso willkommen wie Besucher mit reparaturbedürftigen Alltags- und Gebrauchsgegenständen.

Von MAZonline