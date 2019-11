Oranienburg

Die Energieversorgung in Deutschland wird umgebaut, damit sie zukunftsfähig, klimaschonend und weiterhin sicher ist. Diese Maßnahmen haben zu Folge, dass die staatlichen Abgaben und Umlagen, wie beispielsweise die Umlage zur Förderung Erneuerbarer Energien (EEG-Umlage), steigen. Steigen werden auch in vielen Regionen die Gebühren für die Nutzung der Stromnetze. Aus diesem Grund müssen die Stadtwerke Oranienburg die allgemeinen Preise der Grundversorgung und die Preise der Sonderprodukte zum 1. Januar 2020 anpassen.

Der Arbeitspreis steigt um 1,55 Ct/kWh auf 31,90 Ct/kWh brutto. Der Grundpreis bleibt unverändert bei 78,00 EUR brutto jährlich. Damit erhöhen sich die monatlichen Stromkosten für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden um rund 2,60 Euro. Einkaufspreise für Strom stark gestiegen. Die Stadtwerke konnten über einen längeren Zeitraum von 3 Jahren zugunsten der Kunden die Strompreise stabil halten. „Dies ist auf längere Sicht nicht mehr machbar, da die Kosten der Stromerzeugung und infolgedessen die Preise für den Einkauf von Strom an den Energiemärkten zu stark angestiegen sind“, sagt der Leiter Vertrieb und Marketing der Stadtwerke Oranienburg André Gerisch.

Auch die staatlich vorgegebene Umlage zur Förderung Erneuerbarer Energien (EEG-Umlage) wird im kommenden Jahr um 0,351 Cent/kWh steigen. Die EEG Umlage bleibt damit auf einem hohen Niveau „Der Strompreis setzt sich größtenteils aus staatlichen Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelten zusammen. Insgesamt können rund zwei Drittel des Strompreises pro Kilowattstunde von uns damit nicht beeinflusst werden“, erläutert der Geschäftsführer der Stadtwerke Oranienburg Alireza Assadi. Die Netzentgelte, staatliche Umlagen und Abgaben fallen zusammen mit dem Einkauf von Strom höher als im vergangenen Jahr aus. Faktoren haben am Ende dazu geführt, dass wir unsere Kalkulation überarbeiten und die Preise anpassen mussten“, erklärt Gerisch.

Die Stadtwerke werden weiter darauf achten, Energie langfristig zu bestmöglichen Konditionen einzukaufen“, so Gerisch. Aber auch eine gute Nachricht halten die Stadtwerke Oranienburg parat: Die Gaspreise in der Grundversorgung und dem Sonderprodukt bleiben im neunten Jahr in Folge von einer Preiserhöhung unberührt.

Bei Fragen zu Produkten berät Sie das Stadtwerke- Serviceteam gerne persönlich. Weitere Informationen über die Produkte und Tarife der Stadtwerke Oranienburg erhalten die Kunden online auf stadtwerke-oranienburg.de, im Kundencenter in der Klagenfurter Str. 41 in Oranienburg oder telefonisch unter Telefonnummer 03301/608-600.

Von MAZonline